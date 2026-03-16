Cooper Flagg et les Mavericks se vengent des Cavaliers

Les Mavericks ont signé une victoire inattendue sur le parquet des Cavaliers (130-120), deux jours seulement après avoir été balayés de 33 points par ces mêmes Cavaliers.

Avec PJ Washington comme pivot, Dallas démarre la rencontre avec beaucoup d’énergie et impose rapidement son rythme. Les Texans trouvent de bonnes positions près du cercle et à 3-points, profitant d’une défense de Cleveland très permissive, mais aussi d’un James Harden peu inspiré. Ils inscrivent 35 points dans le premier quart-temps et prennent les commandes.

Les Cavaliers restent néanmoins au contact grâce au retour de Max Strus, qui dispute son premier match de la saison après avoir manqué 67 rencontres en raison d’une fracture au pied gauche.

L’ailier relance immédiatement les siens en inscrivant trois paniers primés peu après son entrée en jeu. Le match reste très serré durant toute la première mi-temps : les deux équipes se rendent coup pour coup avec 11 changements de leader et 7 égalités, avant que Dallas ne rejoigne les vestiaires avec un court avantage : 60-59.

Jusqu’à 21 points d’avance

Au retour des vestiaires, les Mavericks font basculer la rencontre. Dans le sillage de Cooper Flagg, ils entament le troisième quart-temps par un 7-0 et prennent rapidement le large. Un tir primé de Ryan Nembhard porte l’écart à +11 (78-67). Cleveland parvient brièvement à revenir à sept points, mais Dallas répond par un 10-2 en fin de période.

Portés par une attaque très efficace (12 sur 18 aux tirs et 6 sur 8 à 3-points dans le quart-temps), les Mavericks inscrivent 40 points sur la période et s’échappent nettement (100-86).

Dallas contrôle ensuite la fin de match, au point de compter jusqu’à 21 points d’avance. Les Cavaliers tentent de revenir, mais ne parviennent jamais à réduire l’écart sous les neuf points, plombés par leurs difficultés défensives et leurs 16 ballons perdus qui offrent 25 points aux visiteurs. Victoire finale des hommes de Jason Kidd, la deuxième en 11 matches seulement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Flagg impressionne. On savait que c’était un formidable attaquant, capable d’avaler les espaces sur contre-attaque ou de planter un joli fadeaway à zéro degré. On découvre aussi que c’est un superbe passeur, et sa vision du jeu promet des lendemains qui chantent. Cooper Flagg termine avec 27 points, 10 passes et 6 rebonds.

– La rentrée de Max Strus. Avec des coéquipiers davantage concernés, Max Strus aurait vécu une rentrée parfaite. En sortie de banc, l’ailier signe un superbe retour à la compétition avec 24 points à 6 sur 7 aux tirs. Sa fraicheur et son envie de jouer ont contrasté avec certains partenaires.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.