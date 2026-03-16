Sans leurs stars, les Sixers piègent les Blazers

Dans leur bataille pour espérer se hisser dans le Top 6 et éviter la 9e place de l’Est, les Sixers ont fait une bonne opération dimanche face à Portland. Philadelphie s’est imposé (109-103) en dépit des absences de son trio Tyrese Maxey – Joel Embiid – Paul George, ou encore de Kelly Oubre Jr.

Les Blazers étaient pourtant partis pied au plancher, menant 9-0 après seulement 66 secondes de jeu. Les visiteurs ne le savaient pas encore, mais ce serait leur plus grosse avance de la soirée. Face à l’adresse longue distance des joueurs de Tiago Splitter, ceux de Nick Nurse ont fait le dos rond grâce à une défense agressive. Pas abattus un instant, les Sixers ont répliqué illico avec 13-0. La solution ? Attaquer le plus vite possible, en transition ou dès que Donovan Clingan ou Robert Williams III ne sont pas positionnés pour faire la loi près du cercle.

Sans les habituels meilleurs scoreurs de l’équipe, Quentin Grimes et Justin Edwards prennent leurs responsabilités en attaque. Il n’en faut pas moins pour repousser les Blazers d’un Deni Avdija maladroit de loin mais tranchant vers le panier. Dans le coup à la pause (54-53), Philadelphie se retrouvait face à son habituel défi cette saison : ne pas sombrer en deuxième période. Et la mission a été réussie à plus d’un titre.

Cette fois, Philadelphie réussit sa deuxième période

Face à la réussite de Jerami Grant (20 points à 6/11 à 3-points dont 11 dans le troisième quart-temps), les Sixers font preuve d’une vraie solidité. Andre Drummond livre une de ses meilleures prestations de la saison (17 rebonds, 4 passes, 2 interceptions en 35 minutes) pendant qu’Edwards poursuit sa belle soirée. Les locaux se construisent un premier écart dans le troisième acte sur une nouvelle action positive de VJ Edgecombe au rebond offensif (78-68). Puis un deuxième dans le dernier quart-temps, alors que Portland était revenu à hauteur grâce à plusieurs tirs longue distance.

Cette fois, c’est Quentin Grimes qui endosse le costume de patron. Comme en fin de saison 2024/25, l’ailier montre son talent offensif. Pénétrations en finesse ou finitions aériennes en transition, tout y passe. Quentin Grimes passe 12 points en moins de quatre minutes et semble mettre les siens à l’abri (101-87 à moins de six minutes de la fin). Philadelphie va tout de même jouer à se faire peur. Car les Blazers y croient jusqu’au bout avec le talent de Deni Avdija.

L’Israélien s’arrache et les Blazers signent un 10-0 pour recoller à quatre unités. Mais ils manquent l’occasion d’aller au bout de leur lancée sur quelques petites erreurs. Portland enchaîne trois lancers-francs manqués par Grant et Scoot Henderson dans les dernières minutes au lieu de revenir à un point. Puis Toumani Camara gâche un contre de Williams III et offre à Edwards un gros dunk en guise de point final du match au lieu d’avoir une balle pour revenir à une possession à un peu plus d’une minute de la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ces Sixers ont du caractère. Très diminués, et malmenés en fin de match lors de leur dernière sortie par les modestes Nets, les joueurs de Pennsylvanie ont montré du cœur dimanche. Leur agressivité défensive a été récompensée avec 13 interceptions et un petit 39,1 % au tir pour les Blazers. Le tandem Grimes (31 points) – Edwards (21 points) s’est occupé de convertir ces efforts, aussi symbolisés par le record personnel de VJ Edgecombe au rebond (18 points à 8/18, 12 rebonds dont 4 offensifs).

– Portland a trop gâché. Contre un adversaire aussi exsangue, il y avait sans doute mieux à faire et à espérer pour la franchise de l’Oregon. Mais les Blazers n’ont jamais donné l’impression de vraiment maîtriser leur match. La preuve avec Deni Avdija, productif mais non sans de nombreuses scories (25 points mais à 7/19 dont 2/12 de loin, 9 passes mais 7 balles perdues). Les visiteurs pourront déplorer leurs erreurs de la fin de match, ou encore leur trop grande insistance, voire dépendance au tir à 3-points avec 53 tentatives ! L’occasion de revenir à hauteur des Warriors à la neuvième place est manquée, dans ce qui se dirige vers une des affiches du play-in.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.