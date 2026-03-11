Trois semaines d’absence pour Tyrese Maxey

Suite et fin du mini-feuilleton Tyrese Maxey à Philadelphie. Blessé depuis samedi au niveau de la main droite, celle dont il se sert pour shooter, le voilà désormais annoncé « out » pour les trois prochaines semaines par ESPN.

Dans le détail, l’arrière All-Star souffre d’une blessure au tendon de son auriculaire. Absent depuis deux matches, il a passé entre temps des examens complémentaires et consulté l’avis de plusieurs spécialistes, qui en sont arrivés à cette conclusion sur sa durée d’indisponibilité.

Blessé en fin de rencontre à Atlanta, dans une collision avec son coéquipier Adem Bona, Tyrese Maxey (29 points, 6.7 passes, 4.1 rebonds) était lourdement retombé au sol, quittant ensuite le terrain en se tenant la main.

Pas de fracture donc, comme on le savait depuis lundi (et c’est un petit soulagement), mais tout de même un passage conséquent à l’infirmerie, jusqu’en avril, alors que les Sixers doivent déjà composer sans Joel Embiid (obliques) ni Paul George (suspension). Et que leurs résultats ne sont pas bons en mars, alors qu’ils ont perdu leur place dans le Top 6 de la conférence Est, doublés par le Heat mais également le Magic…

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 61 38:16 46.1 37.3 89.3 0.3 3.8 4.1 6.7 2.2 2.0 2.4 0.8 29.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.