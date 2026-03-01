Joel Embiid retourne encore à l’infirmerie…

Joel Embiid a toujours bien du mal à rester en bonne santé et à enchaîner les matches. En effet, on a appris qu’il souffrait d’une élongation de son muscle oblique droit (abdominaux). Une blessure qui le pousse à déclarer forfait pour les trois prochaines rencontres des Sixers, prévues à Boston, contre San Antonio, puis contre Utah.

Un énième coup d’arrêt pour le MVP 2023, gêné au niveau des flancs face au Heat cette semaine, après avoir accumulé les passages à l’infirmerie à cause de ses genoux, depuis le début de saison. À moins de deux mois des playoffs, il lui faut trouver de la régularité physiquement, sauf que son corps en décide autrement jusqu’ici.

Embêtant pour Philadelphie, qui pointe à un peu plus de 55% de victoires sur toute la saison, mais qui en affiche 63% avec Joel Embiid. Celui-ci a d’ailleurs retrouvé la forme depuis deux mois et demi, avec près de 30 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne sur la période (à 52% au tir, 37% à 3-points et 86% aux lancers-francs).

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 33 31:11 49.5 31.8 85.8 2.0 5.5 7.5 3.9 2.1 0.6 3.0 1.1 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.