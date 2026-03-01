Joel Embiid retourne encore à l’infirmerie…

Joel Embiid a toujours bien du mal à rester en bonne santé et à enchaîner les matches. En effet, on a appris qu’il souffrait d’une élongation de son muscle oblique droit (abdominaux). Une blessure qui le pousse à déclarer forfait pour les trois prochaines rencontres des Sixers, prévues à Boston, contre San Antonio, puis contre Utah.
Un énième coup d’arrêt pour le MVP 2023, gêné au niveau des flancs face au Heat cette semaine, après avoir accumulé les passages à l’infirmerie à cause de ses genoux, depuis le début de saison. À moins de deux mois des playoffs, il lui faut trouver de la régularité physiquement, sauf que son corps en décide autrement jusqu’ici.
Embêtant pour Philadelphie, qui pointe à un peu plus de 55% de victoires sur toute la saison, mais qui en affiche 63% avec Joel Embiid. Celui-ci a d’ailleurs retrouvé la forme depuis deux mois et demi, avec près de 30 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne sur la période (à 52% au tir, 37% à 3-points et 86% aux lancers-francs).
|Joel Embiid
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|PHI
|31
|25:21
|46.6
|36.7
|78.3
|2.0
|5.9
|7.8
|2.1
|3.6
|0.9
|3.8
|2.5
|20.2
|2017-18
|PHI
|63
|30:21
|48.3
|30.8
|76.9
|2.3
|8.7
|11.0
|3.2
|3.3
|0.6
|3.7
|1.8
|22.9
|2018-19
|PHI
|64
|33:39
|48.4
|30.0
|80.4
|2.5
|11.1
|13.6
|3.7
|3.3
|0.7
|3.5
|1.9
|27.5
|2019-20
|PHI
|51
|29:32
|47.7
|33.1
|80.7
|2.8
|8.9
|11.6
|3.0
|3.4
|0.9
|3.1
|1.3
|23.0
|2020-21
|PHI
|51
|31:05
|51.3
|37.7
|85.9
|2.2
|8.4
|10.6
|2.8
|2.4
|1.0
|3.1
|1.4
|28.5
|2021-22
|PHI
|68
|33:47
|49.9
|37.1
|81.4
|2.1
|9.6
|11.7
|4.2
|2.7
|1.1
|3.1
|1.5
|30.6
|2022-23
|PHI
|66
|34:36
|54.8
|33.0
|85.7
|1.7
|8.4
|10.2
|4.2
|3.1
|1.0
|3.4
|1.7
|33.1
|2023-24
|PHI
|39
|33:34
|52.9
|38.8
|88.3
|2.4
|8.6
|11.0
|5.6
|2.9
|1.2
|3.8
|1.7
|34.7
|2024-25
|PHI
|19
|30:13
|44.4
|29.9
|88.2
|1.9
|6.3
|8.2
|4.5
|2.2
|0.7
|3.3
|0.9
|23.8
|2025-26
|PHI
|33
|31:11
|49.5
|31.8
|85.8
|2.0
|5.5
|7.5
|3.9
|2.1
|0.6
|3.0
|1.1
|26.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.