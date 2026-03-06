Encore suspendu dix matchs, Paul George se prépare dans l’ombre

Cela fait désormais cinq semaines et quinze matches que Paul George est suspendu. Sa dernière sortie date du 29 janvier et depuis, il est bloqué puisque sanctionné par la NBA pour avoir enfreint le protocole anti-dopage de la ligue. L’ailier a reconnu qu’il avait pris un médicament interdit, visiblement lié à des problèmes de santé mentale.

Soutenu par les Sixers dans cette épreuve, l’ancien du Thunder et des Clippers doit encore patienter trois semaines avant de revenir, le 25 mars face aux Bulls. En attendant, que fait-il ?

« Il fait les choses très bien. Il est très impliqué dans tout ce qu’on fait : entraînements, shootarounds, séances vidéo jusqu’au match », décrit Nick Nurse. « Il fait beaucoup d’entraînement également. »

C’est essentiel pour se maintenir en forme surtout que, au moment où il pourra revenir sur les parquets, Paul George n’aura plus que 10 matches au maximum pour rapidement retrouver le rythme avant le « play-in » ou les playoffs. Il n’y aura pas de temps à perdre pour le joueur de 35 ans.

« On veut qu’il soit impliqué avec nous, en profitant de son leadership même s’il ne joue pas. Il peut encore aider les joueurs », poursuit le coach des Sixers. « On désire le garder en forme donc on le pousse vraiment physiquement. Pour qu’il soit le plus en forme au moment de son retour. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 27 30:31 42.4 38.2 85.5 0.5 4.6 5.1 3.7 2.2 1.5 1.6 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.