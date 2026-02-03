Nick Nurse et les Sixers soutiennent Paul George dans la tourmente

« Déçu, bien sûr. » Telle a été la réaction de Nick Nurse quand il a eu vent de la nouvelle choc : la suspension pour 25 matchs de Paul George pour avoir enfreint le protocole anti-dopage de la ligue. L’ailier a reconnu qu’il avait pris un médicament interdit, visiblement lié à des problèmes de santé mentale.

« Au cours des dernières années, j’ai parlé de l’importance de la santé mentale et, dans le cadre de démarches récentes pour suivre un traitement concernant un problème personnel, j’ai commis l’erreur de prendre un médicament inapproprié », a écrit le joueur de 35 ans.

En conférence de presse, un journaliste, évoquant cet enjeu, en vient alors à demander au coach s’il a le sentiment que son joueur se plaît à Philadelphie.

« Je ne vais partager les problèmes de santé mentale de personne avec qui que ce soit. Je trouve qu’il va bien. C’est vraiment, vraiment un plaisir de l’entraîner, c’est un excellent coéquipier. Ses partenaires l’apprécient beaucoup, je trouve qu’il fait preuve d’un grand leadership », énumère Nurse.

Le technicien considère qu’il s’est d’ailleurs bien adapté au changement de configuration interne autour de Joel Embiid. « Il a compris : ‘Ok, écoute, Tyrese (Maxey) monte en puissance, Joel revient (de blessure), voilà ce que je dois faire’. Et je trouve qu’il faisait de très bonnes choses, à un niveau vraiment élevé. »

« Il s’est glissé dans la peau d’un très bon ‘role player’ »

En restant loin toutefois – avec ses 16 points de moyenne – de ses productions passées avec les Clippers, le Thunder ou les Pacers. Si bien que le terme de « Big Three » était de moins en moins employé pour qualifier la triplette Maxey – Embiid – George.

Évidemment, le facteur blessure a beaucoup joué dans l’équation. « PG » n’a pu disputer que la moitié des matchs (41) l’an passé, et, du fait de la suspension, ne pourra faire mieux cette année.

« Il y a eu beaucoup de circonstances vraiment malheureuses. Mais j’ai aussi le sentiment qu’il a plutôt bien joué cette année, je dirais même presque très bien, compte tenu du fait qu’il a occupé un rôle crucial pour nous et qu’il s’est glissé dans la peau d’un très bon ‘role player’ pour cette équipe. Je trouve qu’il a fait ce qu’on attendait de lui. Mais oui, il y a eu beaucoup de coups du sort », note Nick Nurse.

Ce dernier ne semble pas trop inquiet quant aux joueurs appelés à compenser l’absence de Paul George. Deux d’entre eux, Kelly Oubre Jr. et Quentin Grimes, ont cumulé 29 points hier face aux Clippers. Et en attendant la fin de la suspension, Paul George restera au contact de l’équipe, car il est toujours autorisé à fréquenter les installations des Sixers, même sans pouvoir jouer.

« On va s’assurer que cela continue, pour qu’il revienne. Et je lui ai juste dit : ‘Écoute, comme avec tous nos joueurs quand on gère ce genre de choses, on se soucie d’eux’. On est là pour les aider. L’organisation fera tout son possible. On essaie de laisser ça derrière nous dès que possible, mais surtout de traverser cette période de la meilleure façon possible », vise le coach.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 27 30:31 42.4 38.2 85.5 0.5 4.6 5.1 3.7 2.2 1.5 1.6 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.