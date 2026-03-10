Pas de fracture pour Tyrese Maxey

À Philadelphie, c’est un petit soulagement. Déjà privés de Joel Embiid (obliques), de Paul George (encore suspendu pour quinze jours) et de VJ Edgecombe (dos), les Sixers ne devraient pas attendre trop longtemps avant de récupérer leur meneur, Tyrese Maxey. Ce dernier s’est blessé dans les toutes dernières secondes de la défaite à Atlanta, à la suite d’une collision à pleine vitesse avec son coéquipier Adem Bona. Le choc a été suffisamment violent pour qu’il regagne immédiatement le vestiaire, visiblement en souffrance.

Victime d’une entorse à l’auriculaire de la main droite, Tyrese Maxey devait passer des examens complémentaires dimanche et Nick Nurse a donné de ses nouvelles en assurant que son meneur ne souffrait d’aucune fracture.

« Pas de fracture. Maintenant, il doit consulter des spécialistes de la main pour déterminer la suite. Il semble aller bien et il est de bonne humeur. Il veut revenir, mais il doit consulter ces spécialistes avant que nous puissions passer à l’étape suivante », a ainsi précisé l’entraîneur des Sixers.

Le technicien s’est toutefois montré prudent, rappelant que Tyrese Maxey s’était déjà foulé le petit doigt de la main droite la saison dernière, un détail qui « s’ajoute aux motifs d’inquiétude » du staff médical.

Il faut dire que les Sixers traversent une période assez délicate, eux qui ont quitté le Top 6 de la conférence Est après avoir perdu leurs deux derniers matchs, une première depuis près de deux mois. Le meilleur scoreur de l’équipe a d’ores et déjà été déclaré forfait pour le back-to-back de ce soir face aux Grizzlies.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 61 38:16 46.1 37.3 89.3 0.3 3.8 4.1 6.7 2.2 2.0 2.4 0.8 29.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.