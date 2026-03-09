Tyrese Maxey rejoint l’infirmerie

Déjà privés de Joel Embiid (obliques) et Paul George (suspension), les Sixers croisaient les doigts pour que Tyrese Maxey ne les rejoigne pas également à l’infirmerie.

Finalement, ESPN annonce que le All-Star va déjà manquer le « back-to-back » de lundi et mardi, à Cleveland puis contre Memphis, à cause d’une entorse à l’auriculaire de sa main droite. Celle dont il se sert pour shooter.

Forcément handicapant et Tyrese Maxey (29 points, 6.7 passes, 4.1 rebonds, 2 interceptions) continuera donc d’être surveillé de près dans les prochains jours, après s’être blessé en déplacement chez les Hawks, samedi soir.

C’est en toute fin de match qu’il a contracté sa blessure, dans une collision à pleine vitesse avec son propre coéquipier Adem Bona. Lourdement retombé au sol, il est ensuite sorti en se tenant la main et on pouvait lire de la souffrance sur son visage.

« Bien sûr, ce serait [une énorme perte] pour nous, surtout au vu de notre situation et des joueurs déjà absents… » déclarait son entraîneur, Nick Nurse. « C’est évidemment un joueur-clé pour nous. Mais on ne veut pas tirer de conclusions hâtives avant d’en savoir plus avec certitude. »

Longtemps dans le Top 6 de la conférence Est, Philadelphie traverse une période très délicate (trois défaites en quatre matches), et l’équipe a glissé à la 8e place, synonyme de « play-in ».

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 61 38:16 46.1 37.3 89.3 0.3 3.8 4.1 6.7 2.2 2.0 2.4 0.8 29.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.