Precious Achiuwa joue son meilleur basket depuis le All-Star Game

À défaut de quitter leur statut de pire équipe de l’Ouest, les Kings peuvent se féliciter de voir leur raquette briller. Aux côtés d’un Maxime Raynaud toujours épatant, Precious Achiuwa se montre également sous son meilleur jour ces dernières semaines.

Il l’a encore démontré la nuit passée sur le parquet des Clippers, avec une performance de choix à 25 points (10/14 aux tirs dont 3/4 de loin), 13 rebonds et 4 contres. Soit 37 d’évaluation, avec +18 au score quand il était en jeu.

« C’est une question d’habitude. Au fil des matchs, on se sent plus à l’aise avec ses coéquipiers, plus à l’aise dans le système et tout ce genre de choses. Et je trouve qu’avec le temps, j’ai réussi à de mieux en mieux comprendre mes partenaires et à mieux cerner comment aborder le match, ainsi que les différentes façons dont je pouvais peser sur le jeu, que ce soit avec ou sans le ballon entre les mains », raconte-t-il.

Les Kings auraient tort de le priver du cuir en ce moment. Il y a dix jours, l’ancien joueur du Heat, des Raptors et des Knicks a égalé son record en carrière face aux Pelicans avec 29 points, une marque déjà atteinte quelques jours plus tôt face aux Mavs. C’est simple, depuis le All-Star Game, l’intérieur tourne à 16.5 points et 9.5 rebonds de moyenne avec d’excellents pourcentages (59% dont 45% de loin).

Une meilleure complémentarité avec le Français

« Offensivement comme défensivement, je fais un peu de tout sur le terrain : contrer des tirs, jouer la transition quand j’ai le ballon, accélérer le rythme, passer vers l’avant, prendre des rebonds… J’essaie de lire le jeu, de prendre ce qu’on me donne et de jouer. C’est grâce à ma polyvalence des deux côtés du parquet que je suis capable de m’adapter à n’importe quelle configuration une fois sur le terrain », poursuit-il.

Fait notable, sa montée en puissance se fait alors qu’il évolue dans la raquette avec le Français, qui tourne quasiment aux mêmes statistiques que lui sur la période (16.3 points et 9.5 rebonds). Doug Christie rappelle que cette association n’a pas été simple au départ, entre questions de spacing et de communication.

« Mais maintenant, quand on voit ces gars travailler ensemble, c’est exactement ce dont je parle. Par exemple, quand l’un est sur le porteur en pick-and-roll et que le pivot adverse plonge vers le cercle, l’autre est à l’opposé et lui crie : ‘Je te couvre, je te couvre !’. Il s’occupe de faire sortir l’arrière pour qu’on garde un semblant d’équilibre défensif sur le terrain », constate le coach.

Et en attaque, ce duo combine mieux. On pense à cette action face aux Clippers où les deux hommes ont posé un double écran à Russell Westbrook en tête de raquette. Le meneur s’est enfoncé dans la raquette, alors que le Français coupait également au cercle, avant de ressortir le ballon vers Achiuwa, resté derrière la ligne à 3-points. Son tir a fait mouche.

Le genre d’action qui fait conclure Doug Christie à propos de ce duo d’intérieurs : « Je trouve qu’ils ont développé une excellente cohésion entre eux. »

Precious Achiuwa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIA 61 12:05 54.4 0.0 50.9 1.2 2.2 3.4 0.5 1.5 0.3 0.7 0.5 5.0 2021-22 TOR 73 23:38 43.9 35.9 59.5 2.0 4.5 6.5 1.1 2.1 0.5 1.2 0.6 9.1 2022-23 TOR 55 20:44 48.5 26.9 70.2 1.8 4.1 6.0 0.9 1.9 0.6 1.1 0.5 9.2 2023-24 NY 49 24:13 52.5 26.0 64.3 2.9 4.3 7.2 1.1 2.1 0.6 1.1 1.1 7.6 2023-24 TOR 25 17:29 45.9 27.7 57.1 2.0 3.4 5.4 1.8 1.6 0.6 1.2 0.5 7.7 2024-25 NY 57 20:32 50.2 27.8 59.4 1.8 3.8 5.6 1.0 1.4 0.8 0.8 0.7 6.6 2025-26 SAC 60 22:34 53.1 33.8 57.1 2.2 4.1 6.3 1.3 1.8 0.9 0.7 0.7 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.