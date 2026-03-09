Maxime Raynaud en mode « Mad Max »

Dans la saison bien pourrie des Kings, Maxime Raynaud est sans aucun doute la plus grosse satisfaction. Drafté au second tour, le Français s’est imposé dans la raquette et cette nuit, face aux Bulls de Guerschon Yabusele, il signe l’une de ses plus belles performances avec 26 points, 11 rebonds et 3 contres. De quoi justifier ce surnom de « Mad Max » que lui donnent les fans, les journalistes et certains coéquipiers.

« C’est quelqu’un qui veut apprendre. Il pose toujours des questions : ce qu’il peut faire mieux, où il peut se placer pour recevoir la balle » commente Malik Monk. « Et oui, il a un toucher exceptionnel près du panier. C’est l’un des meilleurs que j’ai vus pour un intérieur, surtout pour un rookie. Donc oui, ça vient de son envie d’apprendre, de poser des questions et de progresser. »

Auteur de 18 de ses 26 points en première mi-temps, le Français joue juste, et lorsque l’adversaire manque de taille, il le punit avec ses petits « hook shot » et son jeu très académique. En conférence de presse, Maxime Raynaud a justement répondu à des questions sur son efficacité près du cercle.

« Je pense que ça a toujours été un point fort chez moi. Mais quand tu combines ça avec un passeur d’élite comme Russ et avec du bon basket collectif, puisqu’on parlait tout à l’heure des 33 passes décisives, ça devient beaucoup plus facile. Et puis on en est à 60 matches et quelques, donc ça fait beaucoup plus de répétitions, beaucoup plus de confiance. Donc ça continue de progresser… »

Une belle marge de progression

Le Français détaille ensuite son jeu dans la peinture. Pour l’instant, pas question pour lui de s’écarter. « Si tu poses un écran et que tu t’ouvres vers le panier, ou après une pénétration d’un coéquipier, et que tu te retrouves ouvert dans la raquette, c’est un lay-up. Et si la défense se referme, alors ça libère un tir à 3-points dans le corner. Donc peu importe la situation, on essaie simplement de créer un avantage très tôt dans la possession. Souvent avec un pick-and-roll, parfois en refusant l’écran, parfois juste avec une pénétration. Et ensuite on lit les rotations de la défense qui suivent… »

Et si Maxime Raynaud noircit autant la feuille, c’est aussi parce que son temps de jeu est en hausse. Cette nuit, il a joué 38 minutes. Certes, il profite des nombreuses absences, mais son rendement ne baisse pas.

« Je n’ai pas du tout eu l’impression d’avoir joué 38 minutes ce soir. Donc je pense que c’est un bon signe. Mais en même temps, je pense qu’on a toujours un niveau supplémentaire à atteindre dans son jeu. Être dans une condition physique optimale peut te permettre de prendre un ou deux rebonds de plus, de poser quelques écrans de plus, de courir un peu plus » conclut-il. « Donc il y a toujours une marge de progression. Mais je suis clairement dans une bien meilleure situation qu’il y a trois ou quatre mois. Et puis quand tu traverses un petit creux dans la saison, vers janvier ou février, le fait de rebondir comme ça te redonne de l’énergie. En même temps, je continue de trouver mon rythme, mon explosivité, ma condition physique… »

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 57 24:49 56.3 23.9 78.6 2.0 5.2 7.2 1.2 2.4 0.5 1.1 0.5 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.