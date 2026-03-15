Maxime Raynaud et les Kings ont surpris les Clippers à Los Angeles

Plus mauvaise équipe de l’Ouest, Sacramento vient de gagner trois de ses quatre dernières sorties. Après des succès face aux Bulls et aux Pacers, les Kings ont signé une victoire plus retentissante sur le parquet des Clippers (109-118) qui restaient pourtant sur quatre succès de rang.

Aux côtés d’un Russell Westbrook maladroit mais en triple-double (12 points, 12 rebonds et 10 passes), DeMar DeRozan a terminé meilleur marqueur de sa formation (27 points), tandis que Precious Achiuwa (25 points et 13 rebonds) et Maxime Raynaud (23 points) ont fait dans l’efficacité maximale pour briller.

En face, Kawhi Leonard a terminé meilleur scoreur du match (31 points), mais n’a pas pu aller au bout de son effort. Au début du quatrième quart-temps, sa cheville a tourné en défense sur DeMar DeRozan, le poussant à rejoindre le vestiaire et à ne plus en sortir. En son absence, Darius Garland et Bennedict Mathurin (49 points à eux deux) ont fait ce qu’ils ont pu, les Kings ont gardé la maîtrise des événements.

Menés de 20 points, les Clippers tentent de revenir

Déjà en tête à la pause, après un panier au buzzer de Russell Westbrook (54-68), les visiteurs s’étaient envolés au score, comptant jusqu’à 20 points d’avance (70-90) à la fin du troisième quart-temps grâce à un panier primé de Daeqwon Plowden. L’attaque des Clippers tournait alors au ralenti et leur défense avait beaucoup de mal à contenir l’activité près du cercle de Precious Achiuwa.

Une tentative de rébellion a pourtant bien eu lieu par la suite. Malgré la sortie sur blessure de leur leader, les locaux ont retrouvé de l’élan offensif. Après un panier primé de Garland en tête de raquette, Isaiah Jackson est allé contrer Westbrook en transition, puis Mathurin a pu finir de l’autre côté du terrain (91-99). Garland a ensuite signé une merveille de transmission vers le même Jackson au dunk sur le « pick-and-roll ».

Revenus à une possession, les Clippers n’allaient pas être en capacité d’aller plus loin. DeRozan sanctionnait à plusieurs reprises à mi-distance, Westbrook, laissé ouvert, en faisait autant à 3-points, avant d’être imité par Plowden et Nique Clifford. Sacramento tenait sa victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La connexion Maxime Raynaud – Russell Westbrook. La complicité entre les deux hommes est évidente, et elle se voit dans le jeu des Kings. Le pivot français a encore signé un match plein en étant mis dans les bonnes dispositions par son meneur de jeu, qui l’a trouvé à de nombreuses reprises sur le « pick-and-roll » ou en transition. Dans un autre registre, Raynaud a également bénéficié de bonnes transmissions de la part de DeRozan, qui l’a notamment trouvé au cœur de la raquette après que le pivot a « flashé ». Servi dans les bons espaces, le Français a ensuite fait parler son savoir-faire avec ses finitions à une main. On notera qu’il a également sanctionné à deux reprises dans les corners, mais avec un pied sur l’arc à chaque fois.

– L’attaque des Clippers à l’arrêt. Avant de retrouver des couleurs dans le dernier quart-temps, les locaux ont eu beaucoup de mal à marquer dans le second (23 points) et le troisième (21). Ils ont terminé la partie avec 109 points, leur plus petit total sur le mois de mars. Un mois de mars où les hommes de Tyronn Lue affichent tout simplement la meilleure attaque de la ligue avec 124 points de moyenne sur 100 possessions. Avec un rythme de jeu bien plus élevé qu’auparavant, lié aux retouches de l’effectif effectuées ces dernières semaines, notamment l’échange entre James Harden et Darius Garland.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.