Killian Hayes prolonge l’aventure chez les Kings

Killian Hayes retrouve un peu de stabilité. Signé deux fois pour dix jours par les Kings qui finissent cette campagne 2025/26 en roue libre, et qui doivent faire avec beaucoup d’absents, le 7e choix de la Draft 2020 a suffisamment convaincu Sacramento pour décrocher un bail sur deux saisons, annonce Shams Charania, d’ESPN.
Comme souvent dans ces cas-là, seule la fin de saison est sans doute garantie, la prochaine campagne 2026/27 étant surtout une option qui va permettre au club de garder la main sur l’avenir du meneur français.
Intéressant en G-League, au point d’être convié au All-Star Game, le gaucher de 24 ans s’était attiré les louanges de Doug Christie après sa titularisation face aux Hornets.
« J’aime vraiment ce qu’on a vu de Killian », avait ainsi expliqué l’entraîneur des Kings en conférence de presse. « Je lui ai dit à lui et à d’autres gars, mettre des tirs est une chose, mais sa présence défensive, sa capacité à lire le jeu, à trouver les joueurs ouverts, distribuer le ballon… Le scoring va venir. »
Pour l’instant, ce n’est malheureusement pas encore venu puisque Killian Hayes tourne à 3.8 points, 2.0 rebonds et 3.3 passes de moyenne en 15 minutes sur les dix matchs qu’il a pu disputer avec Sacramento. Et c’est surtout son adresse qui continue d’inquiéter avec 27% de réussite (14/52 au total) dont 21% derrière la ligne à 3-points (5/24).
« Il y a de la confiance, et il dirige toujours l’équipe. Il doit penser à tout le monde, il y a beaucoup à faire au poste de meneur. Mais sa défense sur le porteur de balle a été très bonne. Son impact physique, son attitude… Il y a beaucoup de choses que j’aime chez Killian. Je suis super, super, super fier de lui » avait néanmoins lâché Doug Christie au sujet du Français, qui a donc encore 14 matchs pour convaincre en vue de la saison prochaine.
|Killian Hayes
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|DET
|26
|25:46
|35.3
|27.8
|82.4
|0.2
|2.4
|2.7
|5.3
|2.2
|1.0
|3.2
|0.4
|6.8
|2021-22
|DET
|66
|24:57
|38.3
|26.3
|77.0
|0.5
|2.6
|3.2
|4.2
|2.8
|1.2
|1.7
|0.5
|6.9
|2022-23
|DET
|76
|28:21
|37.7
|28.0
|82.1
|0.4
|2.5
|2.9
|6.2
|2.9
|1.4
|2.3
|0.4
|10.3
|2023-24
|DET
|42
|24:00
|41.3
|29.7
|66.0
|0.3
|2.6
|2.8
|4.9
|1.8
|0.9
|1.2
|0.5
|6.9
|2024-25
|BKN
|6
|27:00
|41.9
|38.1
|83.3
|0.8
|2.2
|3.0
|5.2
|2.2
|0.7
|1.5
|0.7
|9.0
|2025-26
|SAC
|10
|15:18
|26.9
|20.8
|83.3
|0.2
|1.8
|2.0
|3.3
|1.7
|0.5
|0.7
|0.0
|3.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.