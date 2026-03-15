Killian Hayes prolonge l’aventure chez les Kings

Killian Hayes retrouve un peu de stabilité. Signé deux fois pour dix jours par les Kings qui finissent cette campagne 2025/26 en roue libre, et qui doivent faire avec beaucoup d’absents, le 7e choix de la Draft 2020 a suffisamment convaincu Sacramento pour décrocher un bail sur deux saisons, annonce Shams Charania, d’ESPN.

Comme souvent dans ces cas-là, seule la fin de saison est sans doute garantie, la prochaine campagne 2026/27 étant surtout une option qui va permettre au club de garder la main sur l’avenir du meneur français.

Intéressant en G-League, au point d’être convié au All-Star Game, le gaucher de 24 ans s’était attiré les louanges de Doug Christie après sa titularisation face aux Hornets.

« J’aime vraiment ce qu’on a vu de Killian », avait ainsi expliqué l’entraîneur des Kings en conférence de presse. « Je lui ai dit à lui et à d’autres gars, mettre des tirs est une chose, mais sa présence défensive, sa capacité à lire le jeu, à trouver les joueurs ouverts, distribuer le ballon… Le scoring va venir. »

Pour l’instant, ce n’est malheureusement pas encore venu puisque Killian Hayes tourne à 3.8 points, 2.0 rebonds et 3.3 passes de moyenne en 15 minutes sur les dix matchs qu’il a pu disputer avec Sacramento. Et c’est surtout son adresse qui continue d’inquiéter avec 27% de réussite (14/52 au total) dont 21% derrière la ligne à 3-points (5/24).

« Il y a de la confiance, et il dirige toujours l’équipe. Il doit penser à tout le monde, il y a beaucoup à faire au poste de meneur. Mais sa défense sur le porteur de balle a été très bonne. Son impact physique, son attitude… Il y a beaucoup de choses que j’aime chez Killian. Je suis super, super, super fier de lui » avait néanmoins lâché Doug Christie au sujet du Français, qui a donc encore 14 matchs pour convaincre en vue de la saison prochaine.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 25:46 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 24:57 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28:21 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24:00 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BKN 6 27:00 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0 2025-26 SAC 10 15:18 26.9 20.8 83.3 0.2 1.8 2.0 3.3 1.7 0.5 0.7 0.0 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.