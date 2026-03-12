En fin de contrat avec les Kings, Killian Hayes marque des points auprès de Doug Christie

Killian Hayes ne sait pas encore de quoi son avenir proche sera fait. Mais si le match face aux Hornets devait être son dernier avec les Kings, le Français a plutôt réussi sa sortie. Titulaire pour la première fois avec Sacramento, il a passé la barre des dix points pour la première fois de la saison, et s’est montré plutôt à son avantage.

Pour le dernier match de son deuxième bail de dix jours, le 7e choix de la Draft 2020 a terminé avec 11 points, à un bon pourcentage (5/9 dont 1/3 à 3-points) et 4 passes. Killian Hayes est parti fort, en inscrivant les sept premiers points de son équipe, malgré ses difficultés au shoot (26% dont 22% de loin) depuis son arrivée en Californie.

« J’aime vraiment ce qu’on a vu de Killian » a salué l’entraîneur Doug Christie en conférence de presse. « Je lui ai dit à lui et à d’autres gars, mettre des tirs est une chose, mais sa présence défensive, sa capacité à lire le jeu, à trouver les joueurs ouverts, distribuer le ballon… Le scoring va venir. »

Le contexte des Kings idéal pour avoir une chance ?

Mais où ? Son deuxième contrat de dix jours ayant pris fin, les Kings doivent désormais trancher : le prolonger jusqu’à la fin de la saison avec un contrat « classique » ou le laisser libre. La fin de saison en roue libre de Sacramento et sa kyrielle d’absences sur les lignes arrières (Zach LaVine, Malik Monk, Russell Westbrook, ou Devin Carter étaient absents mercredi), pourraient offrir une opportunité à Killian Hayes.

Doug Christie s’est en tout cas dit très convaincu par ses prestations. « Il y a de la confiance, et il dirige toujours l’équipe. Il doit penser à tout le monde, il y a beaucoup à faire au poste de meneur. Mais sa défense sur le porteur de balle a été très bonne. Son impact physique, son attitude… Il y a beaucoup de choses que j’aime chez Killian. Pour ce qui est de la suite, on verra. Mais il a eu une opportunité et je suis super, super, super fier de lui. »

Avec une quinzaine de rencontres restantes au calendrier de Sacramento, Killian Hayes espère désormais pouvoir enchaîner afin de convaincre un peu plus la franchise… en vue de la saison prochaine ?

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 25:46 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 24:57 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28:21 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24:00 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BKN 6 27:00 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0 2025-26 SAC 9 16:13 26.0 21.7 83.3 0.2 1.7 1.9 3.4 1.8 0.6 0.4 0.0 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.