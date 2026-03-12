Stats & Highlights | Les Knicks et les Hornets assurent

Après deux revers à Los Angeles, les Knicks ont profité d’un déplacement chez un mal-classé pour se relancer. A Utah, les joueurs de Mike Brown ont renversé le Jazz pour s’imposer 134-117, mettant fin à une série de deux défaites.

Le Jazz avait pourtant démarré fort derrière l’arc, rentrant 11 de ses 13 premiers tirs primés pour compter jusqu’à 18 points d’avance en 2e quart-temps. Mais les Knicks ont refait leur retard avant la pause puis ont pris le contrôle grâce à un gros run : 20-4 entre la fin du troisième quart et le début du quatrième.

Un panier avec la faute de Jalen Brunson (28 points, 8 passes) à la fin du troisième quart a définitivement lancé New York, qui a ensuite creusé l’écart jusqu’à +22.

Face à ses anciens partenaires, Jordan Clarkson plante 27 points, épaulé de OG Anunoby (22 points) et Karl-Anthony Towns (21 points, 7 rebonds, 7 passes). Côté Jazz, Brice Sensabaugh termine meilleur marqueur avec 29 points, devant Ace Bailey (21 points).

DeRozan dépasse Duncan

Pour les Hornets, c’est une deuxième victoire d’affilée, et un retour dans le positif avec 34 victoires pour 33 défaites. Face à des Kings, privés de Russell Westbrook, les partenaires de LaMelo Ball (30 points) s’imposent 117-109 avec 26 points de Miles Bridges et 24 points du rookie Kon Knueppel.

Côté Kings, DeMar DeRozan a brillé avec 39 points et a dépassé Tim Duncan pour prendre la 18e place au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA (26 505 points). Sacramento menait encore à la pause (62-57), mais Charlotte a pris le contrôle dans le troisième quart-temps. Les Hornets ont ensuite sécurisé la victoire dans le money time grâce à un tir primé et des lancers francs de Ball.

Utah – New York : 117-134

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 128 CLE 122 NOR 122 TOR 111 UTH 117 NYK 134 DEN 129 HOU 93 SAC 109 CHA 117 LAC 153 MIN 128

Sacramento – Charlotte : 109-117

