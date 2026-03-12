Matchs
Stats & Highlights | Les Knicks et les Hornets assurent

NBA – À Utah et Sacramento, les Knicks et les Hornets se rassurent après quelques turbulences.

lamelo ball hornetsAprès deux revers à Los Angeles, les Knicks ont profité d’un déplacement chez un mal-classé pour se relancer. A Utah, les joueurs de Mike Brown ont renversé le Jazz pour s’imposer 134-117, mettant fin à une série de deux défaites.

Le Jazz avait pourtant démarré fort derrière l’arc, rentrant 11 de ses 13 premiers tirs primés pour compter jusqu’à 18 points d’avance en 2e quart-temps. Mais les Knicks ont refait leur retard avant la pause puis ont pris le contrôle grâce à un gros run : 20-4 entre la fin du troisième quart et le début du quatrième.

Un panier avec la faute de Jalen Brunson (28 points, 8 passes) à la fin du troisième quart a définitivement lancé New York, qui a ensuite creusé l’écart jusqu’à +22.

Face à ses anciens partenaires, Jordan Clarkson plante 27 points, épaulé de OG Anunoby (22 points) et Karl-Anthony Towns (21 points, 7 rebonds, 7 passes). Côté Jazz, Brice Sensabaugh termine meilleur marqueur avec 29 points, devant Ace Bailey (21 points).

DeRozan dépasse Duncan

Pour les Hornets, c’est une deuxième victoire d’affilée, et un retour dans le positif avec 34 victoires pour 33 défaites. Face à des Kings, privés de Russell Westbrook, les partenaires de LaMelo Ball (30 points) s’imposent 117-109 avec 26 points de Miles Bridges et 24 points du rookie Kon Knueppel.

Côté Kings, DeMar DeRozan a brillé avec 39 points et a dépassé Tim Duncan pour prendre la 18e place au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA (26 505 points). Sacramento menait encore à la pause (62-57), mais Charlotte a pris le contrôle dans le troisième quart-temps. Les Hornets ont ensuite sécurisé la victoire dans le money time grâce à un tir primé et des lancers francs de Ball.

Utah – New York : 117-134

Utah Jazz / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brice Sensabaugh 30 9/19 6/11 5/6 4 1 5 5 4 1 4 0 -8 29 25
Airious Bailey 36 8/16 5/10 0/0 1 3 4 2 3 1 1 0 3 21 19
Kyle Filipowski 28 5/8 1/2 4/6 2 5 7 5 3 0 1 1 -10 15 22
Keyonte George 20 6/10 1/2 1/1 0 2 2 5 1 1 1 0 8 14 17
Cody Williams 37 4/5 1/1 1/2 0 2 2 5 1 0 1 1 -14 10 15
Isaiah Collier 19 4/11 1/3 0/0 0 2 2 5 1 0 1 0 -20 9 8
Kevin Love 10 2/4 2/3 0/0 1 5 6 2 0 1 1 0 13 6 12
Andersson Garcia 25 2/5 0/0 2/2 5 4 9 0 4 1 2 1 -31 6 12
Elijah Harkless 20 1/6 1/4 2/2 0 0 0 0 2 1 1 1 -31 5 1
Oscar Tshiebwe 15 1/3 0/0 0/0 1 0 1 1 1 1 2 0 5 2 1
Total 42/87 18/36 15/19 14 24 38 30 20 7 15 4 117
New York Knicks / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Brunson 33 7/16 4/7 10/11 1 3 4 8 1 3 3 0 -3 28 30
OG Anunoby 31 7/10 3/5 5/5 1 1 2 1 3 2 1 1 11 22 24
Karl-Anthony Towns 30 8/13 3/6 2/2 0 7 7 7 1 0 2 0 20 21 28
Landry Shamet 31 3/5 1/2 0/0 0 3 3 4 2 1 0 0 21 7 13
Mikal Bridges 27 2/9 1/5 0/0 0 5 5 2 1 0 0 2 -13 5 7
Jordan Clarkson 26 10/15 3/5 4/4 5 0 5 3 3 0 1 0 19 27 29
Mohamed Diawara 15 4/12 2/6 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 -12 10 4
Mitchell Robinson 22 3/4 0/0 0/0 5 8 13 3 0 1 0 0 16 6 22
Jose Alvarado 15 2/3 0/1 0/0 1 1 2 7 4 2 2 0 28 4 12
Jeremy Sochan 3 2/2 0/0 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 -2 4 6
Kevin McCullar Jr. 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -1
Tyler Kolek 3 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -2 0 1
Pacome Dadiet 2 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 48/92 17/40 21/22 15 30 45 37 16 10 10 3 134

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – Charlotte : 109-117

Sacramento Kings / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
DeMar DeRozan 41 17/22 0/1 5/5 0 4 4 6 3 2 4 1 3 39 43
Nique Clifford 41 7/16 2/6 2/3 2 2 4 7 4 2 1 1 -4 18 21
Precious Achiuwa 29 6/11 0/1 2/2 4 4 8 2 3 1 1 1 -22 14 20
Killian Hayes 31 5/9 1/3 0/0 1 1 2 4 1 0 2 0 -18 11 11
Maxime Raynaud 25 1/3 0/0 2/2 0 6 6 2 1 0 3 3 -18 4 10
Daeqwon Plowden 30 5/11 3/7 0/0 0 4 4 0 2 1 1 0 3 13 11
Doug McDermott 28 2/7 2/7 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 7 6 2
Drew Eubanks 15 2/4 0/0 0/2 1 5 6 2 3 0 1 0 9 4 7
Total 45/83 8/25 11/14 8 27 35 23 18 6 13 6 109
Charlotte Hornets / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
LaMelo Ball 31 10/22 6/13 4/4 2 4 6 5 1 1 3 0 16 30 27
Miles Bridges 31 11/15 3/4 1/1 1 1 2 5 3 1 2 0 14 26 28
Kon Knueppel 34 7/13 5/8 5/5 1 6 7 3 2 0 1 0 15 24 27
Brandon Miller 33 7/15 2/5 4/4 0 3 3 5 1 2 3 0 12 20 19
Moussa Diabate 34 1/3 0/0 0/0 6 4 10 2 1 1 0 0 15 2 13
Coby White 20 3/9 2/4 1/1 0 2 2 1 1 0 3 1 -4 9 4
Sion James 24 1/7 1/4 1/2 0 3 3 4 0 1 1 0 -10 4 4
Xavier Tillman 14 1/3 0/0 0/0 3 3 6 3 2 0 0 0 -7 2 9
Pat Connaughton 8 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
Josh Green 11 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 1 2 1 0 -12 0 2
Total 41/90 19/40 16/17 13 28 41 29 12 8 14 1 117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

