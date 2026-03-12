La victoire et deux places gagnées : carton plein pour le Magic

C’est l’un des gros coups de la nuit. Le Magic a confirmé sa très belle forme en dominant les Cavaliers (128-122) dans un match à suspense. La rencontre avait comme un avant-goût de playoffs, d’autant plus qu’avec ce succès, Orlando passe provisoirement cinquième de l’Est et retrouverait virtuellement Cleveland au premier tour.

À domicile, les Floridiens avaient à cœur de poursuivre leur belle dynamique face à un adversaire direct de cette fin de saison. Et les premières possessions ont tout de suite donné le ton. Evan Mobley ouvre le compteur des Cavaliers avec la faute, mais Wendell Carter Jr répond du tac au tac en mettant l’intérieur de Cleveland sur le poster ! Orlando insiste à raison en début de match à l’intérieur, alors que Paolo Banchero attire la défense pour mieux distribuer le jeu. Le All-Star du Magic envoie un très bon Tristan Da Silva (23 points à 8/13) sur orbite et fait rugir le Kia Center.

Dans le dur défensivement, Cleveland cumule les fautes et offre lancer-franc sur lancer-franc aux locaux. Le Magic termine la première période avec un total quasi identique de lancers que de tirs réussi dans le jeu (20 contre 18). Mais les Cavaliers tiennent bon grâce au talent du duo Donovan Mitchell – James Harden, tout deux 16 points au repos. La recrue de l’hiver dans l’Ohio égalise à 62 partout à la mi-temps.

Les Cavaliers ont failli tout renverser

A tenir ainsi sur un fil en défense, les visiteurs jouent avec le feu. Et Orlando est toujours aussi chaud en attaque, avec cette fois Desmond Bane en principal artificier au retour des vestiaires. L’ancien des Grizzlies profite à merveille des largesses de la base arrière adverse. D’autant plus qu’Evan Mobley récolte très rapidement sa quatrième faute et ne peut plus autant faire office de dernier rempart. Et si Thomas Bryant signe un relai convaincant, il ne peut empêcher Bane d’aller au cercle avec la faute et donner pour la première fois dix points d’avance aux siens en fin de troisième acte (96-86). Il faut un exploit de Mitchell, qui envoie Noah Penda au sol d’un superbe crossover pour que Cleveland repasse sous cette barre symbolique avant d’entamer le quatrième quart-temps.

Donovan Mitchell tente bien de repousser l’échéance, mais le Magic semble avoir mis la main sur la rencontre. Les locaux prennent comptent jusqu’à 13 points d’avance à moins de cinq minutes du buzzer grâce à son attaque en grande forme. Mais Keon Ellis sort de sa boîte et lance la cavalcade des Cavaliers. L’arrière enchaîne trois réussites à 3-points en à peine plus d’une minute. Harden et Mitchell lui emboîtent le pas et tout est relancé : le Magic ne mène plus que de deux points à 38,5 secondes du terme. Orlando a le ballon mais ne parvient pas dans un premier temps à trouver une solution. Il faut un temps-mort et un tir monstrueux de Bane, derrière l’arc et total déséquilibre, pour que le Magic ne scelle définitivement la partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Desmond Bane, leader du soir pour le Magic. Si Paolo Banchero s’est lui aussi signalé par sa polyvalence (25 points, 8 rebonds, 7 passes décisives), c’est bien l’ arrière qui a tenu Orlando au scoring. Bane termine avec 35 points à 12/19 au shoot, dont 23 en deuxième période. Son tir monstrueux pour assurer la victoire des siens rappelle à quel point l’ancien de Memphis, sans trop faire de bruit, fait partie de meilleurs joueurs de la ligue dans le money time. Un atout ô combien précieux pour la fin de saison d’Orlando.

– Le très belle affaire d’Orlando, le coup d’arrêt pour les Cavaliers. Ce succès, le cinquième consécutif des joueurs de Jamahl Mosley, permet au Magic de dépasser à la fois le voisin Miami et les Raptors (surpris par les Pelicans dans le même temps) au classement. Orlando sort provisoirement de la zone du play-in, et s’affirme un peu plus comme une des équipes à surveiller à l’Est. Cleveland de son côté marque le pas avec cinq revers sur ses neuf derniers matchs. Alors qu’on pensait les Cavaliers lancés dans une remontée vers le Top 3, ils devront aussi veiller à remettre la marche avant, sous peine de voir ses poursuivants, désormais à trois victoires, mettre en péril leur quatrième place.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.