Kawhi Leonard et les Clippers explosent la défense des Wolves !

Deuxième partie du « back-to-back » à Los Angeles pour les Wolves qui se rendaient à l’Intuit Dome pour y défier des Clippers récemment revenus à l’équilibre. Si Anthony Edwards (36 points, 11/17 au tir) lance les hostilités, les Wolves sont rapidement dominés puisqu’ils perdent cinq ballons en moins de trois minutes. Résultat, les Clippers peuvent passer un 12-0 pour déjà prendre dix points d’avance.

Cette domination s’étend sur tout le premier quart-temps grâce à un Kawhi Leonard (45 points, 15/20 au tir, 6/9 de loin) intenable. L’ailier All-Star alterne des paniers dans la raquette avec des tirs primés en sortie de banc et compte déjà 18 points à 8/10 au tir lorsqu’il part rejoindre le banc (34-18).

Pour rattraper ce démarrage raté, Anthony Edwards tente de répondre avec 14 points sur ce premier acte, mais les Wolves sont tout de même menés 38-27 après douze minutes. Minnesota recolle à trois longueurs grâce à un 9-1 porté par Bones Hyland. Cependant, les visiteurs multiplient les fautes et les Clippers peuvent conserver leur avance grâce à leurs nombreux passages aux lancers francs.

Également, les pertes de balle sont toujours un problème pour les hommes de Chris Finch qui perdent 15 ballons en première période dont un qui permet à Jordan Miller de trouver Derrick Jones Jr. en contre-attaque (68-57). Pour empêcher les Wolves de prendre l’eau, Anthony Edwards convertit deux « and one » avant la mi-temps (74-65).

Après la pause, Darius Garland (21 points, 6 passes) se met en route. L’ancien meneur des Cavaliers prend d’abord le meilleur sur Rudy Gobert (9 points, 5 rebonds, 4 passes) avant d’être servi par Kawhi Leonard pour planter à 3-points. Dans la foulée, le meneur rend la pareille à son ailier qui efface Jaden McDaniels sur un « stepback » (85-72). Kawhi Leonard décoche ensuite une nouvelle flèche à longue distance pour donner 19 points d’avance aux locaux.

La défense des Wolves prend l’eau

Pendant que le « franchise player » des Clippers est sur le banc, Darius Garland et Bennedict Mathurin (22 points, 2 rebonds, 3 passes) mènent l’attaque tandis que Nicolas Batum (6 points, 2/2 à 3-points) inscrit ses premiers points de la partie. Pour boucler ce troisième acte, Naz Reid (18 points, 3 rebonds) réussit un 2+1, mais Jordan Miller répond avec un dunk sur Jaden McDaniels qui met le feu à l’Intuit Dome (109-98).

Le quatrième quart-temps est à sens unique et les Clippers déroulent. D’abord Jordan Miller réussit un nouveau panier avant que Kawhi Leonard ne profite d’une nouvelle perte de balle des Wolves pour servir Bennedict Mathurin à 3-points. Isaiah Jackson permet aux locaux de prendre 20 points d’avance et il est suivi par Nicolas Batum qui réussit un nouveau tir de loin (126-102).

Après s’être offert Jaden McDaniels, Jordan Miller écrase Julius Randle avec un dunk et Kawhi Leonard poursuit son chantier avec un tir à mi-distance pris face à Naz Reid et Jaden McDaniels pour atteindre la barre des 45 points. Cerise sur le gâteau d’une soirée réussie pour les Clippers, cet « alley-oop » entre Jordan Miller et Bennedict Mathurin (137-106). Les deux entraîneurs ouvrent alors leur banc et Los Angeles s’impose largement 153 à 128.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Wolves s’enfoncent un peu plus. La veille, les Wolves étaient tombés face aux Lakers derrière un Anthony Edwards particulièrement maladroit. Contre les Clippers, la star des Wolves avait réglé la mire puisqu’il finit avec 36 points, mais les hommes de Chris Finch n’ont cessé de perdre des ballons. Dès le début de match, ils perdent cinq ballons en trois minutes et comptent rapidement dix points de retard. Un retard qu’ils ne parviendront jamais à combler. Au total, Minnesota perd 21 ballons qui engendrent 18 points en faveur des Clippers.

– Kawhi Leonard danse avec les Loups. Les pertes de balle n’ont pas été le seul souci des Wolves puisqu’ils ont dû faire face à un Kawhi Leonard des grands soirs. Dès le premier quart-temps, l’ailier inscrit 18 points et termine la rencontre avec 45 unités à 15/20 au tir. Ce n’est pas la première fois que Kawhi Leonard met le feu à la défense des Wolves puisque début février, il avait déjà inscrit 41 points dans la victoire des Clippers à Minneapolis.

– Les Clippers trouvent leurs automatismes. Derrière Kawhi Leonard, c’est toute l’attaque de Los Angeles qui a brillé. Les hommes de Tyronn Lue ont réussi 63 % de leurs tirs dont un 19/37 derrière l’arc. Darius Garland semble trouver ses marques à Los Angeles puisque depuis qu’il a retrouvé le cinq de départ, il tourne à 21.7 points et 6.3 passes de moyenne. En sortie de banc, Bennedict Mathurin continue de se montrer et termine ce duel face à Minnesota avec 22 points. Los Angeles enchaîne ainsi un 6e succès en 7 matchs tandis que les Wolves (40-26) essuient un troisième revers consécutif et voient l’écart avec Phoenix 7e (38-27) se réduire un peu plus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.