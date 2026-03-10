Les Clippers ne veulent pas se contenter de retrouver l’équilibre

Quand les Clippers touchaient le fond avec un bilan de 6 victoires pour 21 défaites, Tyronn Lue affirmait viser un retour à l’équilibre d’ici à la fin de la saison. Cet équilibre, les Californiens l’ont déjà retrouvé ce lundi grâce à leur victoire face aux Knicks. Ils affichent désormais un bilan de 32 victoires pour 32 défaites et ont même dépassé les Warriors pour s’emparer de la huitième place de l’Ouest !

« Cela représente beaucoup pour les gars dans le vestiaire, qui ont continué à se battre pour que nous restions compétitifs », souligne Tyronn Lue. « Nous pensions pouvoir être meilleurs, mais les blessures nous ont touchés. Depuis que je suis arrivé ici, l’équipe s’est toujours battue quand elle avait le dos au mur. Mon staff a fait un travail formidable pour aider les joueurs à progresser. Passer de 6-21 à un bilan équilibré aujourd’hui, c’est vraiment quelque chose d’important pour nous. »

Pour retrouver l’équilibre, les Clippers ont pu s’appuyer sur l’excellente saison de Kawhi Leonard. Lors de la victoire face aux Knicks, l’ailier a inscrit 29 points à 10 sur 19 au tir. Cette saison, il tourne à 27.9 points de moyenne, son meilleur total en carrière, avec notamment une série en cours de 42 matchs consécutifs à plus de 20 points.

« Le travail n’est pas encore terminé »

« C’est bien, mais nous avons encore du travail. La saison n’est pas finie », rappelle Kawhi Leonard. « C’est ce qui était attendu. Comme je l’ai dit aux gars, nous ne nous entraînons pas pour perdre, mais pour gagner. Il nous reste encore des matchs à jouer, donc il n’y a pas lieu de se réjouir trop vite. »

Le message de Kawhi Leonard a bien été entendu par ses coéquipiers puisque Darius Garland, qui n’a disputé que quatre matchs sous ses nouvelles couleurs, a tenu un discours similaire.

« Je suis ici pour gagner des matchs », affirme le meneur. « C’est pour cela que nous travaillons toute la saison. C’est agréable d’être revenus à l’équilibre, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. »

Pour poursuivre sur leur lancée, les Clippers devront venir à bout des Wolves ce mercredi avant de recevoir les Bulls puis les Kings. Cette série de cinq matchs à domicile s’achèvera enfin avec la réception des Spurs, une équipe face à laquelle ils se sont récemment inclinés, après avoir pourtant compté jusqu’à 25 points d’avance.