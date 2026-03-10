Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Clippers ne veulent pas se contenter de retrouver l’équilibre

Publié le 10/03/2026 à 19:30 Twitter Facebook

NBA – Les Clippers retrouvent un bilan à l’équilibre pour la première fois depuis le début du mois de novembre. Mais les hommes de Tyronn Lue ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin.

Les ClippersQuand les Clippers touchaient le fond avec un bilan de 6 victoires pour 21 défaites, Tyronn Lue affirmait viser un retour à l’équilibre d’ici à la fin de la saison. Cet équilibre, les Californiens l’ont déjà retrouvé ce lundi grâce à leur victoire face aux Knicks. Ils affichent désormais un bilan de 32 victoires pour 32 défaites et ont même dépassé les Warriors pour s’emparer de la huitième place de l’Ouest !

« Cela représente beaucoup pour les gars dans le vestiaire, qui ont continué à se battre pour que nous restions compétitifs », souligne Tyronn Lue. « Nous pensions pouvoir être meilleurs, mais les blessures nous ont touchés. Depuis que je suis arrivé ici, l’équipe s’est toujours battue quand elle avait le dos au mur. Mon staff a fait un travail formidable pour aider les joueurs à progresser. Passer de 6-21 à un bilan équilibré aujourd’hui, c’est vraiment quelque chose d’important pour nous. »

Pour retrouver l’équilibre, les Clippers ont pu s’appuyer sur l’excellente saison de Kawhi Leonard. Lors de la victoire face aux Knicks, l’ailier a inscrit 29 points à 10 sur 19 au tir. Cette saison, il tourne à 27.9 points de moyenne, son meilleur total en carrière, avec notamment une série en cours de 42 matchs consécutifs à plus de 20 points.

« Le travail n’est pas encore terminé »

« C’est bien, mais nous avons encore du travail. La saison n’est pas finie », rappelle Kawhi Leonard. « C’est ce qui était attendu. Comme je l’ai dit aux gars, nous ne nous entraînons pas pour perdre, mais pour gagner. Il nous reste encore des matchs à jouer, donc il n’y a pas lieu de se réjouir trop vite. »

Le message de Kawhi Leonard a bien été entendu par ses coéquipiers puisque Darius Garland, qui n’a disputé que quatre matchs sous ses nouvelles couleurs, a tenu un discours similaire.

« Je suis ici pour gagner des matchs », affirme le meneur. « C’est pour cela que nous travaillons toute la saison. C’est agréable d’être revenus à l’équilibre, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. »

Pour poursuivre sur leur lancée, les Clippers devront venir à bout des Wolves ce mercredi avant de recevoir les Bulls puis les Kings. Cette série de cinq matchs à domicile s’achèvera enfin avec la réception des Spurs, une équipe face à laquelle ils se sont récemment inclinés, après avoir pourtant compté jusqu’à 25 points d’avance.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kawhi Leonard 50 32:28 49.8 37.2 90.6 1.0 5.4 6.4 3.7 2.1 2.0 0.5 1.3 27.9
James Harden 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 3.7 1.3 0.4 1.9 25.4
Bennedict Mathurin 12 29:50 41.7 18.6 85.4 1.5 4.9 6.4 2.3 2.1 1.2 0.5 2.9 19.2
Darius Garland 4 25:45 43.6 42.9 72.7 0.5 2.3 2.8 5.8 3.0 0.8 0.0 1.8 17.0
Ivica Zubac 43 30:53 61.3 0 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 1.9 0.4 0.8 2.4 14.4
John Collins 54 27:44 56.0 42.3 78.6 1.4 3.7 5.2 1.0 1.4 0.8 0.8 2.7 13.8
Derrick Jones Jr. 32 26:49 51.2 37.2 76.5 1.1 1.9 3.0 1.3 0.8 0.9 1.1 2.1 11.3
Jordan Miller 43 20:53 52.1 35.1 80.2 0.8 2.1 2.9 1.9 1.1 0.7 0.2 1.0 9.3
Bradley Beal 6 20:10 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 1.5 0.5 0.0 2.3 8.2
Brook Lopez 57 20:01 41.5 35.4 85.1 0.5 2.6 3.1 1.1 0.8 0.6 1.0 1.8 7.8
Kris Dunn 64 27:37 49.1 37.4 78.1 0.7 2.6 3.3 3.6 1.4 1.5 0.1 2.3 7.8
Bogdan Bogdanović 18 21:37 36.7 32.1 82.6 0.3 2.6 2.9 2.7 1.3 0.6 0.1 2.3 7.7
Kobe Sanders 53 20:54 45.3 40.0 81.1 0.5 1.9 2.4 1.6 1.3 0.6 0.1 2.1 7.0
Isaiah Jackson 7 12:26 70.8 0 40.0 1.4 2.1 3.6 0.6 0.6 0.6 0.9 2.3 5.4
Patrick Baldwin Jr. 2 6:00 75.0 66.7 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 5.0
Yanic Konan Niederhäuser 41 10:20 64.0 20.0 75.8 0.9 2.0 2.9 0.3 0.6 0.1 0.7 1.6 4.3
Nicolas Batum 61 18:30 39.5 39.3 81.8 0.3 2.2 2.5 0.9 0.6 0.7 0.3 1.4 4.1
Cam Christie 43 9:24 37.9 26.7 75.0 0.3 1.2 1.5 0.6 0.4 0.3 0.1 0.4 3.1
Dalano Banton 2 5:00 75.0 0 0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 3.0
Chris Paul 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.0 0.7 0.0 1.4 2.9
Kobe Brown 34 8:41 39.3 26.5 80.8 0.5 1.0 1.6 0.8 0.4 0.3 0.1 0.5 2.9
Tyty Washington Jr. 8 6:30 57.1 42.9 0 0.1 0.1 0.3 1.4 0.4 0.5 0.3 0.5 2.4
Norchad Omier 2 4:00 50.0 0.0 0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Jahmyl Telfort 8 4:00 0.0 0.0 25.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1
Rayj Dennis 1 4:00 0 0 0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

LA Clippers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes