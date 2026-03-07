Menés de 25 points, Victor Wembanyama et les Spurs renversent les Clippers !

Après leur solide succès face aux Pistons, les Spurs jouaient la deuxième partie de leur back-to-back en recevant les Clippers, qui pouvaient retrouver un bilan à l’équilibre en cas de succès. Derrick Jones Jr. ouvre le score avec un panier primé, mais Victor Wembanyama (27 points, 10 rebonds, 4 contres) répond immédiatement avec deux flèches à longue distance sur la tête de Brook Lopez (26 points, 11/19 au tir, 4/8 de loin).

Toutefois, le pivot des Clippers se montre de l’autre côté du terrain avec neuf points sur ce premier acte. Un premier quart-temps bouclé par un tir primé de Nicolas Batum (6 points, 2 rebonds, 1 passe) qui permet aux Clippers de mener 32-25. Les visiteurs continuent de creuser l’écart et comptent vingt points d’avance au moment de rejoindre les vestiaires (66-46).

Sous l’eau, les Spurs remontent à la surface dans le troisième quart-temps. D’abord menés de 25 points après un panier primé de Kawhi Leonard (30 points, 9 rebonds, 3 passes), San Antonio passe un 11-0 pour effacer une partie de son retard (75-61). Puis, Julian Champagnie (20 points, 6/10 au tir, 5/8 de loin) prend feu. L’ailier plante 17 de ses 20 points sur ce troisième acte dont quatre paniers à 3-points tandis que Keldon Johnson réussit un tir derrière l’arc pour finir la période (92-81).

Victor Wembanyama décisif dans le money-time

Les Spurs continuent de réduire l’écart dans les premières minutes de ce dernier acte. D’abord, De’Aaron Fox ramène son équipe à cinq points. Dans la foulée, Victor Wembanyama contre Isaiah Jackson et Stephon Castle envoie Carter Bryant au alley-oop pour mettre le feu au Frost Bank Center alors que les locaux reviennent à un point. Oublié par la défense des Clippers, Devin Vassell décoche une flèche à longue distance qui donne l’avantage aux siens (99-97).

Au moment d’entrer dans les deux dernières minutes, les Texans mènent de 3-points, mais le duo Lopez – Leonard remet les Clippers devant (109-108). Victor Wembanyama répond avec un panier primé, mais il commet une faute sur Derrick Jones Jr. qui peut convertir un ‘and-one’. Le Français se rattrape dans la foulée puisqu’il arrive à contenir Kawhi Leonard et contraint l’ailier des Clippers à prendre un tir compliqué qu’il manque.

La star des Spurs joue la carotte et file en attaque pendant que De’Aaron Fox prend le rebond. Le meneur lui envoie une longue passe qui redonne l’avantage aux locaux avec 16 secondes à jouer.

Les Clippers ont donc encore une balle pour arracher la victoire. Sur la remise en jeu, Nicolas Batum donne la gonfle à Brook Lopez qui lui remet aussitôt alors que le Français n’est pas encore rentré sur le terrain ! Perte de balle de Los Angeles et défaite 112-116 alors que les Californiens ont donc compté jusqu’à 25 points d’avance.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Spurs à deux visages. Certainement éreintés par leur match de la veille face aux Pistons, les Spurs ont mis une mi-temps avant de se mettre en route. En première période, les Texans ont été à la peine, multipliant les pertes de balle tandis que l’adresse à 3-points n’était pas au rendez-vous. Cependant, le passage au vestiaire a permis aux hommes de Mitch Johnson de se relancer. Menés de 25 points au début du troisième quart-temps, les Spurs ont pu compter sur le coup de chaud de Julian Champagnie pour effacer une grande partie de leur retard. Revenus à hauteur des Californiens, Victor Wembanyama a pris les choses en main dans le money-time pour permettre aux Texans de s’imposer et d’enchaîner un troisième succès consécutif.

– Les Clippers ratent une belle occasion. À l’inverse, les hommes de Tyronn Lue peuvent avoir des regrets. Outre la défaite, les Clippers auraient pu retrouver un bilan à l’équilibre et continuer de mettre la pression sur les Warriors, mais ça ne sera pas le cas. Une défaite qui s’explique par ces dernières minutes compliquées où les Californiens ont enchaîné les erreurs, à l’image de cette remise en jeu dans les dernières secondes où les coéquipiers de Kawhi Leonard n’ont pas pu prendre un tir pour tenter d’arracher la victoire.

– Les fans des Spurs toujours rancuniers. Presque dix ans après son départ, les fans de San Antonio continuent de montrer leur hostilité à l’égard de Kawhi Leonard. Malgré le titre remporté en 2014, la fin d’histoire compliquée entre les deux camps est restée en travers de la gorge des Texans. Preuve en est, la star des Clippers a été sifflée à chaque fois qu’il touchait le ballon, mais cela ne l’a pas empêché de mettre 30 points à 10/20 au tir.

