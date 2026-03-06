Les Pistons impuissants face à un immense Victor Wembanyama

Après avoir déjà marqué les esprits en s’imposant à Detroit, les Spurs confirment à domicile en s’imposant 121-106. Face à Jalen Duren, Victor Wembanyama a été monstrueux avec 38 points, 16 rebonds et 5 contres !

Les Spurs avaient idéalement débuté la partie en s’appuyant d’emblée sur leur duo Victor Wembanyama – De’Aaron Fox. Très efficaces dans tous les registres offensifs, les Texans prennent rapidement l’avantage et infligent un premier écart avec un 10-2 initial. Leur adresse extérieure fait rapidement la différence, avec plusieurs tirs primés de creuser l’écart jusqu’à +17 dans le premier quart-temps. Dans le même temps, la défense met une forte pression sur Cade Cunningham, gêné par les prises à deux et l’activité de Stephon Castle. Ce qui n’arrange rien côté Detroit, c’est la sortie d’Ausar Thompson, victime d’une entorse de la cheville après seulement deux minutes de jeu.

Largement en tête (38-23) après douze minutes, San Antonio poursuit sur sa lancée dans le deuxième quart-temps. Wemby et Fox portent l’attaque et inscrivent à eux deux près des deux tiers des points de leur équipe avant la pause. Dominateur près du cercle, Victor Wembanyama multiplie les actions spectaculaires, notamment deux dunks consécutifs dont un sur rebond offensif transformé en panier avec la faute. Les Spurs profitent également des secondes chances et du jeu rapide pour alimenter la marque et ils regagnent les vestiaires une avance confortable de 16 unités : 71-55.

Les Pistons se rapprochent, puis… cèdent

Au retour des vestiaires, San Antonio accentue encore la pression. Victor Wembanyama attaque régulièrement Jalen Duren, le poussant à la faute et fragilisant la défense intérieure des Pistons. L’écart grimpe un moment jusqu’à plus de vingt points et Detroit semble proche de décrocher. Les visiteurs trouvent toutefois les ressources pour réagir en fin de troisième quart-temps, profitant notamment de quelques minutes sans Wembanyama pour réduire progressivement l’écart. Les Pistons reviennent ainsi à huit longueurs avant d’aborder la dernière période : 93-85.

Le retour du Français au début du quatrième quart-temps redonne toutefois de l’élan aux Spurs. Son impact défensif et offensif se fait immédiatement sentir, illustré par un contre sur le floater de Cade Cunningham suivi d’un alley-oop conclu de l’autre côté du terrain sur une passe de Devin Vassell pour porter le score à 103-90.

Detroit tente encore de revenir, Cade Cunningham ramenant brièvement l’écart à dix points à moins de trois minutes de la fin sur un tir primé avec la faute, mais San Antonio garde la maîtrise de la rencontre. Stephon Castle et Julian Champagnie assurent les dernières actions importantes pour sécuriser la victoire : 121 – 106.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cunningham bien contenu. Avec Stephon Castle, les Spurs savent qu’ils possèdent l’un des meilleurs défenseurs sur les postes arrières. Le Rookie Of The Year 2025 a considérablement gêné Cade Cunningham, limité à 10 sur 26 aux tirs avec quatre balles perdues. Au relais, Dylan Harper et Carter Bryant ont aussi montré de bonnes choses pour le contenir.

– Wembanyama plane sur la raquette. Le duel d’All-Stars entre Jalen Duren et Victor Wembanyama a tourné court, tant le Français a été dominateur. Notamment au rebond offensif où Jalen Duren a rarement trouvé la solution pour limiter sa moisson.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.