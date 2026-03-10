Les Clippers résistent aux Knicks et retrouvent l’équilibre

Le premier quart-temps est marqué par les paniers primés des Clippers et par la seule réponse des Knicks : Jalen Brunson. Le meneur de jeu de New York inscrit 13 points, soit plus de la moitié de ceux de son équipe, mais ce sont les locaux qui dominent (28-24). Surtout quand Darius Garland frappe à 3-pts et que les joueurs de Mike Brown enchaînent les séquences ratées, entre maladresse et ballons perdus.

Certes, Karl-Anthony Towns se démène, mais Kawhi Leonard est trop fort, même pour OG Anunoby. La fin de première période est débridée, on lâche les chevaux et c’est plus agréable que la bataille du début de rencontre (64-55).

Les soucis offensifs de New York se confirment après la pause. L’attaque patine et les Clippers en profitent pour passer un 12-3. Alors que l’écart est bien là, encore une fois, Jalen Brunson alimente la marque et relance son équipe. Les Knicks passent un 8-0 et même Mohamed Diawara participe à la fête avec un gros dunk sur Nicolas Batum et un panier primé. Rien n’est encore fait à l’entame du dernier acte (88-81).

Il va néanmoins manquer un petit quelque chose aux Knicks. L’adresse continue de les fuir de manière trop lourde pour espérer renverser la table. Encore davantage face à un Darius Garland qui parvient à marquer les paniers qui font du bien aux Clippers. Il a a fallu batailler jusqu’à la fin mais les joueurs de Los Angeles s’imposent 126-118.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Clippers gagnent la bataille du déchet. C’est une donnée simple mais essentielle dans le basket : quoi qu’il arrive, il faut mettre des tirs. Pendant une grande partie de la rencontre, les coéquipiers de Jalen Brunson ont raté des shoots ouverts à 3-pts. Landry Shamet par exemple, qui termine avec un vilain 3/12 derrière l’arc. Le 14/40 n’est pas brillant et vient s’ajouter à 19 ballons perdus. Cela fait beaucoup face à une équipe comme Los Angeles, bien moins maladroite (18/39) et qui n’a perdu que 8 possessions.

– La première mi-temps de Kawhi Leonard. Après une telle démonstration, l’ailier a été serré de près en seconde période donc a moins brillé, mais quelle performance avant la pause ! OG Anunoby est pourtant un client, mais il n’a rien pu faire pour le limiter. « The Klaw » était trop fort, avec 21 points après le deuxième quart-temps. Il finira avec 29 unités, 8 passes et 7 rebonds et un +/- de + 26 ! C’est aussi son 42e match de suite à 20 points. Personne ne fait mieux actuellement dans la ligue sauf, évidemment, Shai Gilgeous-Alexander…

– Le positif revient à Los Angeles. Pour la première fois depuis le 3 novembre 2025, les Clippers affichent 50% de victoires et ce bilan de 32-32 leur permet d’être à la huitième place de la conférence Ouest puisque les Warriors ont perdu contre Utah.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.