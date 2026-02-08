Avec un super Kawhi Leonard, les Clippers plongent les Wolves dans la crise !

Deux jours après la défaite face aux Pelicans qui avait engendré la colère de Rudy Gobert, les Wolves avaient l’occasion de corriger le tir en recevant les Clippers. Anthony Edwards (23 points, 4 passes, 2 rebonds, 2 interceptions) est le premier en action, mais la réponse des Californiens est immédiate avec un 10-0. Kawhi Leonard (41 points, 8 rebonds, 4 interceptions) profite de ce “run” pour se mettre en jambes avec cinq points et trois interceptions.

Minnesota revient rapidement au score et au terme d’un premier quart-temps dominé par les pertes de balle (sept pour les Clippers, six pour les Wolves), Los Angeles mène 23 à 19. Les hommes de Chris Finch arrivent à reprendre l’avantage grâce à Julius Randle (17 points, 8 passes). Toutefois, ce sont toujours les Clippers qui dominent les débats à la mi-temps derrière un Kawhi Leonard, affichant déjà 24 points (54-42).

Kris Dunn et Julius Randle se chamaillent

Après la pause, Kawhi Leonard lance un 7-0 en faveur des visiteurs avant qu’Anthony Edwards ne calme l’incendie avec un panier primé. Le Target Center retrouve même un peu de vie après un “alley oop” envoyé par Donte DiVicenzo et conclu par Rudy Gobert (10 points, 7 rebonds). Si les Wolves étaient revenus à sept points, les Clippers creusent l’écart. Kobe Sanders décochent deux flèches longue distance tandis que Jordan Miller réussit deux lancers-francs pour donner vingt points d’avance aux Voiliers (78-58).

Pour enfoncer un peu plus Minnesota, le quatrième quart-temps s’ouvre avec le premier tir réussi de la partie de Nicolas Batum (3 points, 3 rebonds) et le Français est suivi par un tir de loin de Kawhi Leonard. Alors que le match est plié, une embrouille survient entre Kris Dunn et Julius Randle. Lors d’une lutte pour récupérer un rebond, le meneur des Clippers pousse dans le dos l’ailier-fort des Wolves. Une action qui ne plaît pas à l’ancien des Knicks et les deux joueurs en viennent aux mains. Séparés par les arbitres, Kris Dunn est exclu tandis que Julius Randle écope d’une faute technique.

Cette altercation n’inverse pas le cours du match et les Clippers finissent par s’imposer tranquillement 115 à 96.

Kris Dunn and Julius Randle fight breaks out late in the 4th pic.twitter.com/JGeJq1cYQS — LACSZN (@lacwrld) February 8, 2026

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un nouveau festival de Kawhi Leonard. Les pertes de James Harden et d’Ivica Zubac ne semblent pas avoir affecté Kawhi Leonard, du moins sur le terrain. Après avoir mis 31 points face aux Kings, la star des Clippers s’est rapidement montré lors de ce déplacement à Minnesota. Dans les premières minutes, l’ailier All-Star verrouille les offensives des Wolves avec trois interceptions. À la pause, il compte 24 points, validant son 31e match consécutif à plus de 20 points. Si ses coéquipiers prennent le relais après le passage aux vestiaires, le double champion NBA reste sur le parquet pendant le quatrième quart-temps pour passer la barre des 40 unités. Kawhi Leonard finit la partie avec 41 unités, 8 rebonds et 4 interceptions.

Les Wolves s’enfoncent. Après leur défaite face aux Pelicans, Minnesota se devait de réagir, mais cette réaction n’a pas eu lieu. Si Rudy Gobert a critiqué l’absence de défense de son équipe, force est de constater qu’il n’y a aucun changement lors de cette défaite face aux Clippers. Los Angeles a inscrit 115 points alors que James Harden est parti tandis que les nouveaux venus Darius Garland et Bennedict Mathurin n’étaient pas en tenue. Offensivement, ce ne fut guère mieux. L’attaque des Wolves a été handicapée par les 20 pertes de balle, les empêchant de mettre les paniers pour se mettre en confiance. Les joueurs de Chris Finch enchaînent ainsi une troisième défaite en quatre matchs avant de recevoir les Hawks ce lundi.

Soirée discrète pour les Français. Malgré la perte d’Ivica Zubac, les Clippers ont réussi à contenir Rudy Gobert. Brook Lopez et Yanic Konan-Niederhauser se sont relayés pour mener la vie dure au pivot français qui finit la partie avec dix points et sept rebonds. Son coéquipier, Joan Beringer n’a joué que le “garbage time” où il a mis quatre points. Nicolas Batum, de son côté, s’est contenté de prendre un seul tir, qu’il a mis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.