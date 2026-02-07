Rudy Gobert veut « bencher » les Wolves qui ne font pas les efforts défensifs

Même s’ils sont encore dans le Top 6 de la conférence Ouest, les Wolves restent un modèle d’inconstance. La nuit dernière, ils se sont ainsi fait surprendre à domicile par les Pelicans, et Rudy Gobert n’en peut plus…

« Il n’y avait aucun effort. Nous avons vu cela à maintes reprises cette année, ces dernières années, depuis que je suis ici », peste-t-il. « Nous savons que cela va arriver. Et quand ça arrive, il n’y a aucun sentiment d’urgence, aucune responsabilisation. Et si les joueurs ne se responsabilisent pas, quelqu’un doit le faire à leur place. »

Pour le quadruple DPOY (2018, 2019, 2021 et 2024), il est temps de sanctionner ceux qui ne défendent pas !

« Cela devrait commencer par nous-mêmes, mais il semble que nous n’ayons pas cela, donc à un moment donné, cela doit venir des entraîneurs », continue Rudy Gobert. « Ce n’est pas une position facile pour un coach de sortir des joueurs. Ce n’est pas quelque chose que l’on a envie de faire, mais si les joueurs ne font aucun effort, à un moment donné, peu importe le talent de l’équipe, vous ne pouvez tout simplement pas être une équipe qui gagne. »

« Personne ne devrait être dispensé de défendre »

On ne sait pas exactement qui Rudy Gobert vise, même si son discours laisse penser qu’il s’adresse aux leaders de l’équipe, notamment Anthony Edwards et Julius Randle, pas toujours les plus concernés défensivement.

« Cela commence par moi. Si je ne fais pas d’efforts, mettez-moi sur le banc. Tout le monde suivra. Nos meilleurs joueurs, nos leaders, s’ils ne font pas d’efforts, peu importe qu’ils marquent 50 points, nous ne gagnerons pas », détaille Rudy Gobert. « Si nous ne sommes pas assez mûrs pour assumer nous-mêmes cette responsabilité, cela peut être une solution. Car je vous garantis que lorsque nous reviendrons sur le terrain, nous ferons des efforts. »

Reste à voir si Chris Finch suivra les conseils de son patron défensif…

« Personne ne devrait être dispensé de défendre », conclut Rudy Gobert. « Parce que les gars sont trop talentueux de nos jours … Nous jouons pour gagner le titre. Si nous sommes fatigués, nous devrions simplement demander à être remplacés. Car si vous avez l’énergie pour jouer, vous devriez faire les efforts nécessaires. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 50 31:19 70.6 0.0 49.7 3.7 7.6 11.3 1.7 2.7 0.7 1.3 1.7 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.