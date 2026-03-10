Matchs
Los Angeles, terre de ballons perdus pour les Knicks

NBA – Les troupes de Mike Brown ont gaspillé énormément de possessions lors des deux rencontres à Los Angeles, face aux Lakers et Clippers. Ce qui explique en (grande) partie les deux revers.

18 et 20. Ces deux chiffres sont ceux des ballons perdus des Knicks lors des deux rencontres, perdues, à Los Angeles. D’abord contre les Lakers dimanche soir, puis le lendemain face aux Clippers. Les deux fois, c’est un total bien trop important pour gagner des matches de ce niveau.

« Ce qui a fait la différence, ce sont les ballons perdus », analyse Mike Brown après le revers face à Kawhi Leonard et sa bande. « J’ai aimé notre combativité, notre façon de jouer en seconde période. On doit seulement trouver un moyen de faire attention avec le ballon. »

Notamment dans les moments importants. Jalen Brunson et Landry Shamet vont gâcher des possessions dans le « money time » et si ce n’est pas la seule explication de la défaite, les ballons perdus ont plombé les Knicks.

« Beaucoup d’entre eux sont survenus alors qu’on tentait d’aller vers le cercle. On doit jouer avec davantage de contrôle », assure le meneur. « Les Clippers ont énormément de joueurs qui peuvent voler des ballons, avec de longs bras et qui coupent les lignes de passe. Ils sont comme ça et on a joué sur leur point fort. »

Maladresse dans le jeu et au shoot, la « recette idéale pour un désastre »

La quantité de tirs à 3-pts ouverts qui n’ont pas trouvé leur cible est aussi à pointer du doigt pour New York. C’est un cocktail : shooter à 14/40 derrière l’arc (35%) et également perdre 20 ballons, c’est l’assurance de se mettre en difficulté.

Les Clippers ont bien profité des munitions offertes par leur adversaire en inscrivant 24 points grâce à ça. « On doit faire mieux avec le ballon », insiste Karl-Anthony Towns, trois balles perdues au compteur dans cette partie. « Les ballons perdus nous mettent en mauvaise posture. On n’a pas arrêté l’hémorragie en deuxième et dernier quart-temps. On a mis trois tirs de plus qu’eux mais ils ont mis quatre tirs primés de plus. C’est la recette idéale pour un désastre. »

Heureusement pour les Knicks, ils quittent la Californie et Los Angeles pour des déplacements moins périlleux prochainement, à Utah et Indiana, et devraient retrouver des standards plus conformes. Car ce n’est pas leur habitude de gâcher autant : avec 13.7 ballons perdus de moyenne, ils restent la quatrième meilleure équipe de la ligue dans ce domaine.

