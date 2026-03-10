Los Angeles, terre de ballons perdus pour les Knicks

18 et 20. Ces deux chiffres sont ceux des ballons perdus des Knicks lors des deux rencontres, perdues, à Los Angeles. D’abord contre les Lakers dimanche soir, puis le lendemain face aux Clippers. Les deux fois, c’est un total bien trop important pour gagner des matches de ce niveau.

« Ce qui a fait la différence, ce sont les ballons perdus », analyse Mike Brown après le revers face à Kawhi Leonard et sa bande. « J’ai aimé notre combativité, notre façon de jouer en seconde période. On doit seulement trouver un moyen de faire attention avec le ballon. »

Notamment dans les moments importants. Jalen Brunson et Landry Shamet vont gâcher des possessions dans le « money time » et si ce n’est pas la seule explication de la défaite, les ballons perdus ont plombé les Knicks.

« Beaucoup d’entre eux sont survenus alors qu’on tentait d’aller vers le cercle. On doit jouer avec davantage de contrôle », assure le meneur. « Les Clippers ont énormément de joueurs qui peuvent voler des ballons, avec de longs bras et qui coupent les lignes de passe. Ils sont comme ça et on a joué sur leur point fort. »

Maladresse dans le jeu et au shoot, la « recette idéale pour un désastre »

La quantité de tirs à 3-pts ouverts qui n’ont pas trouvé leur cible est aussi à pointer du doigt pour New York. C’est un cocktail : shooter à 14/40 derrière l’arc (35%) et également perdre 20 ballons, c’est l’assurance de se mettre en difficulté.

Les Clippers ont bien profité des munitions offertes par leur adversaire en inscrivant 24 points grâce à ça. « On doit faire mieux avec le ballon », insiste Karl-Anthony Towns, trois balles perdues au compteur dans cette partie. « Les ballons perdus nous mettent en mauvaise posture. On n’a pas arrêté l’hémorragie en deuxième et dernier quart-temps. On a mis trois tirs de plus qu’eux mais ils ont mis quatre tirs primés de plus. C’est la recette idéale pour un désastre. »

Heureusement pour les Knicks, ils quittent la Californie et Los Angeles pour des déplacements moins périlleux prochainement, à Utah et Indiana, et devraient retrouver des standards plus conformes. Car ce n’est pas leur habitude de gâcher autant : avec 13.7 ballons perdus de moyenne, ils restent la quatrième meilleure équipe de la ligue dans ce domaine.