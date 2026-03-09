Sans LeBron James, les Lakers mettent les Knicks au tapis

Les deux plus gros marchés de la ligue se retrouvaient, exceptionnellement, en match à horaire avancé. Et cela n’a pas eu l’air de déranger les Lakers, particulièrement séduisants tout au long de l’après-midi et qui décrochent donc une victoire autoritaire face à des Knicks punis

Comme à son habitude, Luka Doncic (35 points, 8 rebonds) s’est avéré déterminant pour Los Angeles, tandis que c’est Austin Reaves (25 points) qui l’a bien épaulé, dans une rencontre encore disputée sans LeBron James. Du côté de New York, Karl-Anthony Towns (25 points, 16 rebonds) et Jalen Brunson (24 points, 7 passes, 6 rebonds) ont fait leurs chiffres, sauf qu’ils les ont majoritairement produits quand l’écart était déjà lourd.

Car les Lakers ont étonnamment marché sur les Knicks de bout en bout, au point de ne jamais courir après le score ! Placés sur de bons rails par l’intensité de Marcus Smart, Rui Hachimura et même Deandre Ayton, ainsi que par le scoring de la paire Doncic – Reaves, les « Purple & Gold » ont rapidement pris le dessus sur l’attaque new-yorkaise, sauvée par des points dans la peinture.

Au fil des minutes, Luka Doncic et Austin Reaves continuaient, eux, de faire la chanson à leurs défenseurs, perdus à l’image de Mikal Bridges, OG Anunoby ou Landry Shamet. Et les choses ont empiré pour New York après la pause. Revenus un temps à une possession, les visiteurs ont ainsi bu la tasse lorsque « Luka Magic », à l’image de son tir sur une jambe en total déséquilibre, a repris chaud et que Reaves était également là pour dégainer efficacement de loin, avec Rui Hachimura ou Luke Kennard.

De -3, l’écart est donc monté jusqu’à +23 (!) et il aura fallu attendre le dernier acte pour voir Los Angeles perdre quelque peu en assurance et en contrôle. En cause : l’activité de Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, bien décidés à relancer le suspense en faisant preuve d’agressivité vers le cercle. En vain, car Marcus Smart a fait du Marcus Smart avec son abnégation, et Luka Doncic en a remis une couche, son ultime 3-points enfonçant définitivement le clou. Ça fait quatre victoires en cinq matches pour LA !

À RETENIR

Un match référence pour Los Angeles ? Dans l’intensité et dans les efforts, les Lakers ont montré qu’ils pouvaient en faire beaucoup plus que ce qu’ils ont l’habitude de proposer. « Forts avec les faibles et faibles avec les forts » jusqu’à présent, ils ont en tout cas livré l’une de leurs meilleures prestations collectives de la saison, face à un cador de l’Est. Aux commandes du début à la fin, les hommes de JJ Redick n’ont jamais vraiment craqué, excepté quand ils ont laissé New York revenir à -10 dans le quatrième quart-temps, et les voilà maintenant revenus à la 5e place de l’Ouest.

New York puni par sa maladresse. Deux jours après avoir corrigé Denver, les Knicks n’ont pas connu pareille réussite à Los Angeles, avant de retrouver les Clippers en « back-to-back ». Outre leur manque de précision à 3-points (8 sur 34), les hommes de Mike Brown ont aussi été plombés par leurs erreurs balle en main. Notamment lorsqu’ils avaient retrouvé des couleurs dans le quatrième quart-temps. Mais à l’image de Jalen Brunson (7 ballons perdus) ou du trio Bridges – Hart – Towns (2 sur 13 derrière l’arc), c’était une soirée sans pour cette équipe new-yorkaise, bousculée d’entrée de jeu et incapable de réagir ensuite.

LeBron James encore préservé. Déjà absent contre Indiana vendredi, LeBron James n’a pas non plus joué contre New York dimanche et ce sont des blessures au coude (contusion) et au pied (arthrite) qui l’ont une nouvelle fois cloué sur le banc. Il s’agit là de son 20e match raté de la saison et, sans lui, les Lakers pointent maintenant à 13 victoires et 7 défaites. Les mauvaises langues diront d’ailleurs que cela joue mieux sans lui. En particulier sur le plan défensif.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.