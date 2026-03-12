Matchs
Solides, les Pelicans surprennent les Raptors

Publié le 12/03/2026 à 6:13
Publié le 12/03/2026 à 6:13
Modifié le 12/03/2026 à 7:18

Pour le retour de Brandon Ingram, les Pelicans se sont offert une belle victoire (122-111) face à des Raptors qui accusent le coup depuis quelques jours.

En « back-to-back », les Raptors s’attendaient à un match piège en Louisiane et cela n’a pas manqué : les Pelicans, pourtant largement dans le négatif, leur infligent une défaite (122-111). Une mauvaise opération au classement, puisque les revoilà dans la zone du play-in, à un mois de la fin de la saison régulière.

Malgré Immanuel Quickley (25 points) et Brandon Ingram (22 points, 6 passes, 4 interceptions), Toronto était trop juste sur la durée pour pouvoir répondre à Trey Murphy III (28 points, 7 rebonds), Dejounte Murray (27 points, 6 passes), Zion Williamson (19 points, 6 rebonds) et consorts, côté New Orleans.

Un match longtemps équilibré, jusqu’à la mi-temps du moins, avant que les Pelicans ne se décident à passer la seconde au retour des vestiaires. Forts d’une meilleure réussite offensive, et d’un collectif bien plus fourni avec notamment Dejounte Murray pour mener la danse et Herb Jones pour épauler, les locaux ont ainsi fait passer l’écart à +18 à l’aide d’un « run » de… 22-5.

On pensait les Raptors KO, sauf que l’ancien chouchou du public Brandon Ingram va sonner la révolte, grattant des ballons et se projetant en transition, tandis que l’apport de Jamal Shead s’est aussi avéré précieux sur la séquence. Un 13-5 a donc redonné quelque peu espoir à Toronto, carrément revenu à une possession grâce à Immanuel Quickley, sauf que New Orleans ne va pas se laisser avoir dans le dernier acte.

Agressifs, Zion Williamson et Dejounte Murray relancent la machine, l’écart repasse au-dessus des 10 unités, et Yves Missi en profite pour se distinguer à l’intérieur, et de chaque côté. Immanuel Quickley tente de maintenir les Raptors en vie, mais Trey Murphy III à 3-points, Zion Williamson sur un « windmill » et Dejounte Murray d’un ultime 3-points provocateur enfoncent le clou : « game over » !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Toronto glisse hors du Top 6. Sur une mauvaise dynamique, avec désormais quatre défaites en cinq matches, les Raptors se retrouvent à la 7e place, à moins d’un match du Magic et du Heat. C’est la première fois depuis mi-décembre que les hommes de Darko Rajakovic quittent le Top 6 de l’Est et c’est la preuve qu’ils connaissent un léger coup de mou, collectivement. Le « back-to-back » ne peut pas tout justifier et le retour à la maison, pour jouer Phoenix puis Detroit, va faire du bien à la troupe de l’Ontario.

Brandon Ingram retrouve son ancien public. Transféré à Toronto il y a un an, Brandon Ingram revenait pour la première fois à La Nouvelle-Orléans, où il a joué six saisons et où il est surtout devenu All-Star. Les Pelicans n’ont pas manqué l’occasion de le célébrer dans le premier quart-temps, avec une vidéo hommage et une salve d’applaudissements de la part de toute la salle. Le retour de « BI » est certes perdant, mais il aura au moins gagné une belle marque de reconnaissance de ses anciens fans.

Dejounte Murray provoque une échauffourée. Il restait 90 secondes à jouer quand, en un-contre-un, Dejounte Murray a pris le dessus sur Jamal Shead, déséquilibré pendant qu’il essayait de défendre. Auteur du panier à 3-points dans la continuité de l’action, pour porter l’écart à +18 et assurer la victoire de son équipe, le meneur des Pelicans s’est alors penché vers son vis-à-vis, au sol, pour célébrer le panier et laisser sortir toute sa rage. Forcément, cela n’a pas plu aux Raptors, Immanuel Quickley en tête, et ils se sont précipités vers leur adversaire pour le lui dire. À l’arrivée : faute technique pour Dejounte Murray et fin de match sous tension.

New Orleans Pelicans / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Trey Murphy III 34 8/12 5/8 7/8 0 7 7 3 2 3 3 0 18 28 33
Dejounte Murray 32 12/20 2/6 1/2 0 5 5 6 3 2 4 0 23 27 27
Zion Williamson 32 7/12 0/0 5/8 0 6 6 4 1 1 2 0 20 19 20
Herbert Jones 36 6/9 4/6 0/0 0 2 2 1 1 1 1 0 21 16 16
Saddiq Bey 28 4/15 1/6 0/0 2 2 4 4 1 0 1 1 5 9 6
Jeremiah Fears 17 2/7 1/2 2/2 0 2 2 2 2 1 0 0 -12 7 7
Yves Missi 19 3/6 0/0 0/0 5 5 10 2 1 0 1 2 8 6 16
Karlo Matkovic 13 1/1 0/0 2/2 1 2 3 0 1 1 0 0 -8 4 8
DeAndre Jordan 13 1/3 0/0 1/2 2 2 4 2 2 0 0 0 1 3 6
Derik Queen 14 1/3 1/1 0/0 0 6 6 3 2 1 3 2 -9 3 10
Jordan Hawkins 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0
Micah Peavy 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0
Total 45/88 14/29 18/24 10 39 49 27 16 10 15 5 122
Toronto Raptors / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Immanuel Quickley 34 8/14 3/7 6/6 2 4 6 3 3 2 1 0 -27 25 29
Brandon Ingram 38 8/19 2/7 4/4 2 4 6 5 3 4 4 0 -25 22 22
RJ Barrett 28 5/13 1/6 5/8 2 5 7 1 1 1 2 0 -9 16 12
Scottie Barnes 36 4/14 1/6 0/0 1 5 6 4 0 3 2 1 -3 9 11
Jakob Poeltl 30 4/7 0/0 0/0 3 2 5 0 4 0 0 3 -8 8 13
Jamal Shead 20 3/7 2/4 1/1 1 1 2 3 1 0 0 0 7 9 10
Sandro Mamukelashvili 21 2/6 2/6 2/2 0 5 5 1 2 0 1 1 -12 8 10
Gradey Dick 8 3/6 1/3 0/0 0 1 1 0 1 1 1 0 8 7 5
Alijah Martin 1 1/1 1/1 1/2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 4 4
Jamison Battle 10 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 3 4
Trayce Jackson-Davis 3 0/3 0/0 0/2 2 1 3 2 0 0 0 0 2 0 0
Ja'Kobe Walter 11 0/3 0/3 0/0 1 0 1 1 2 1 0 0 -6 0 0
Total 39/94 14/44 19/25 14 29 43 20 17 13 11 5 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL128
CLE122
NOR122
TOR111
UTH117
NYK134
DEN129
HOU93
SAC109
CHA117
LAC153
MIN128

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
