Pour leur futur, les Raptors veulent miser sur Brandon Ingram

En lâchant Bruce Brown, Kelly Olynyk, un premier tour et un second tour de Draft, les Raptors ont pu mettre la main sur Brandon Ingram. Un joli coup puisque l’ailier est un ancien All-Star, un joueur qui marque au moins 20 points par match depuis six saisons. Mais qui n’est pas sans risque non plus. Déjà parce qu’il est blessé depuis deux mois à cause de sa cheville.

Ensuite, et c’est plus important encore, parce que l’ancien des Pelicans est en fin de contrat à l’issue de cette saison. On le sait, il espère plus de 200 millions de dollars sur quatre ans. On peut imaginer qu’avant de valider le transfert, les Raptors ont obtenu l’assurance de Brandon Ingram de poursuivre l’aventure avec eux cet été.

« On voit Brandon comme une partie intégrante de l’avenir de cette équipe. C’est un scoreur d’élite, un attaquant complet, et l’ajouter à notre noyau dur sera énorme dans notre conquête de victoires à Toronto », annonce le président de la franchise canadienne, Masai Ujiri. De son côté, le GM Bobby Webster parle d’une « position spéciale en ayant le droit de lui parler d’une prolongation » et il attend « avec impatience ces négociations en espérant qu’il reste longtemps à Toronto ».



Bien finir la saison avant de se projeter

S’il reste au Canada sur le long terme, il va en effet former un quatuor intéressant pour l’avenir avec Scottie Barnes, RJ Barrett et Immanuel Quickley. Les quatre ayant tous moins de 27 ans. Mais ça, c’est davantage pour le futur car le présent, c’est d’abord consolider les bons résultats des derniers jours (8 victoires pour 4 défaites).

« C’est un grand jour pour la reconstruction des Raptors. On a réussi plusieurs choses. Sur le court terme, les jeunes auront des opportunités de jouer plus. On a vu ces dernières semaines qu’une alchimie commence à se développer. C’est notre priorité pour le reste de la saison », précise Bobby Webster, qui parle donc encore de reconstruction pour son équipe. « Cela prend du temps de faire jouer des joueurs ensemble, d’assembler les choses. On est impatient de connaître Brandon même si on connaît de loin le joueur qu’il est. »

Reste une question : quand pourra-t-il porter pour la première fois le maillot de Toronto ? Son dernier match remonte au 7 décembre 2024, soit deux mois, et durant le « road trip » des Canadiens qui commence ce vendredi, Brandon Ingram va rejoindre le groupe et faire le point avec le staff médical.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOP 18 33 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 Total 495 33 46.8 36.3 78.8 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.6 0.6 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.