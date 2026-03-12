Le collectif des Nuggets donne une leçon aux Rockets

Après deux défaites face aux Knicks et au Thunder, les Nuggets reprennent de l’élan en battant une autre équipe de haut du tableau, les Rockets. Une victoire très autoritaire (129-93) marquée par une grosse prestation collective : six joueurs à 12 points ou plus et 36 passes décisives générées sur 48 tirs convertis.

Jamal Murray a mené la charge avec ses 30 points, tandis que Nikola Jokic a terminé avec un nouveau triple-double (16 points, 13 passes et 12 rebonds). Si Aaron Gordon n’a même pas eu besoin de marquer, les lieutenants Christian Braun et Cam Johnson ont répondu présent.

En face, Amen Thompson a terminé meilleur marqueur de sa formation alors que les leaders texans ont eu peu d’impact au « scoring ». Des visiteurs qui, à la pause, étaient encore parfaitement dans la course. Malgré un panier à 3-points au quasi buzzer de Christian Braun, l’écart n’était que de deux possessions entre les deux équipes (53-47).

La bascule dans le troisième quart-temps

Mais les Rockets ont commencé à exploser dans un troisième quart-temps à sens unique. Une séquence a eu beaucoup d’influence sur la dynamique locale, quand Aaron Gordon est allé contrer Alperen Sengun au cercle. Après quoi, Nikola Jokic a filé en transition et, après avoir été servi en « trailer », a trouvé Cam Johnson dans le corner. Les locaux allaient répliquer cette séquence, en sanctionnant un maximum les erreurs défensives des Rockets.

À la toute fin du quart-temps, Amen Thompson a ainsi mal assuré une transmission, facilement interceptée par Spencer Jones. Celui-ci allait trouver Bruce Brown au dunk en contre-attaque. Dans la foulée, Tim Hardaway Jr, servi par l’inévitable Nikola Jokic, sanctionnait derrière l’arc.

En remportant cette période 40-22, Denver pouvait entamer le dernier quart-temps très sereinement (93-69). Dans les minutes suivantes, Ime Udoka ayant ouvert son banc, Jamal Murray a continué à alimenter son compteur de points avant le démarrage du « garbage time » complet.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’étonnante « timidité » de Kevin Durant. Auteur de 11 points seulement, « KD » n’a pourtant pas manqué d’adresse (5/8). La vedette des Rockets, qui tournait à 28 points de moyenne sur ses sept dernières sorties, a simplement manqué d’occasions de s’exprimer. Il s’agissait de son plus petit quota de tirs cette saison. En plus de sa passivité sur certaines séquences (on l’a vu rester statique dans le corner, sans toucher le cuir ni même bouger, sur une possession complète dans le troisième quart-temps), il faut noter qu’il a bénéficié d’une attention très particulière de la défense des Nuggets (avec Christian Braun en première lame), qui l’a très régulièrement pris à deux. Le plan défensif des Nuggets face à lui a fonctionné.

– La faillite texane à 3-points. Alors que le cinq des Rockets a été peu porté sur le tir longue distance (1/10 en cumulé par les titulaires), Reed Sheppard, l’un des révélateurs de l’équipe en la matière, est passé à côté : 1/9 de loin ! Collectivement, les Texans, qui ont marqué la grande majorité de leurs points dans la raquette (70), ont fini avec un vilain 4/33 à 3-points. Contre un bien plus efficace 17/32 côté Nuggets.

– Quatre équipes à 40 victoires ! En s’imposant face aux Texans, les Nuggets font une bonne opération au classement pour s’éloigner de la 7e place à l’Ouest. Ce qui génère une situation peu commune avec quatre formations avec 40 victoires chacune entre la 3e et la 6e place : les Rockets (40v-25d), les Lakers (40v-25d), les Nuggets (40v-26d) et les Wolves (40v-26d). Dans le cas des Nuggets, on notera qu’ils disposent du « tie-breaker » face aux Rockets désormais, mais également face aux Wolves.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.