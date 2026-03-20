A la dernière seconde, Victor Wembanyama braque les Suns et envoie les Spurs en playoffs

Et désormais Wemby est clutch ! Auteur du «game winner» face aux Suns, Victor Wembanyama (34 points, 12 rebonds) valide le billet des Spurs pour les playoffs. Une première pour San Antonio depuis 2019.

Le match commence sur un bon rythme pour San Antonio, qui prend l’avantage grâce à son collectif puisque les cinq titulaires ont déjà marqué (13-7). Mais cette belle dynamique initiale ne dure pas. Phoenix réagit rapidement, porté par un Jalen Green agressif et un Collin Gillespie (24 points) déjà très adroit à 3-points. Les Suns reviennent au score puis passent devant en fin de premier quart-temps (26-24).

Dans le deuxième quart-temps, les Suns prennent progressivement l’ascendant. Gillespie continue son festival à 3-points tandis que Phoenix domine dans la raquette et au rebond. Malgré quelques éclairs, les Spurs peinent offensivement : tirs manqués près du cercle, manque d’adresse extérieure et passages à vide du banc. Seul Victor Wembanyama maintient son équipe à flot avec une première mi-temps solide. À la pause, Phoenix mène logiquement 59-52, avec une impression de maîtrise globale.

Au retour des vestiaires, San Antonio hausse le ton défensivement. L’intensité augmente, les fautes s’accumulent et le jeu devient plus rugueux. Les Spurs reviennent progressivement et parviennent même à reprendre brièvement l’avantage. Mais Devin Booker (22 points) prend alors les choses en main. Très agressif, il provoque des fautes et enchaîne les lancers-francs, inscrivant 14 points dans le quart-temps pour redonner l’avantage aux Suns. À l’entrée du dernier quart, Phoenix reste devant, 79-73.

Dans les premières minutes du quatrième quart-temps, le scénario semble se confirmer : Phoenix garde la main sur le match et maintient un écart autour des 10 points. Les Spurs continuent de lutter mais accumulent les erreurs : pertes de balle, fautes offensives, maladresse aux tirs. Sans Wembanyama sur le terrain, ils peinent à enchaîner les stops défensifs. À environ cinq minutes de la fin, San Antonio est encore mené de dix points.

Rasheer Fleming rate les lancers-francs de la gagne…

Le tournant du match vient de la défense des Spurs. Wemby et les siens enchaînent les stops, ralentissent l’attaque des Suns et retrouvent du rythme en transition. De’Aaron Fox (23 points) joue un rôle clé en attaquant le cercle, et possession après possession, l’écart fond : 10 points deviennent 7, puis 4.

Dans le même temps, Phoenix perd en efficacité. Les tirs qui rentraient plus tôt commencent à ressortir, et la pression monte. Dans les dernières secondes, les Spurs sont revenus à une possession et Fox inscrit un lay-up pour ramener son équipe à 100-99. Sur l’action suivante, San Antonio piège Devin Booker, force un temps-mort, puis fait faute volontairement. Rasheer Fleming se retrouve sur la ligne des lancers-francs… mais il manque ses deux tentatives, laissant une chance inespérée aux Spurs.

Après le temps-mort, le ballon arrive logiquement dans les mains de Victor Wembanyama. Il joue le un-contre-un, laisse le chrono s’écouler, puis prend un tir en suspension à mi-distance. C’est la délivrance, à une seconde de la fin, et les Spurs réalisent le hold-up parfait : 101-100 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Playoffs validés. C’est une première depuis 2019 : les Spurs joueront les playoffs, et ils valident leur billet avec quatre semaines d’avance. Si le duo Wemby-Fox confirme sa montée en puissance et sa complicité, il faudra compter avec les Spurs dans la course au titre.

Castle absent. Ce succès, venu de nulle part, est signé sans Stephon Castle, touché à la hanche. On a vu combien son impact défensif a manqué aux Spurs, mais le jeune Dylan Harper a fait le job dans le «money time», notamment sur la prise à deux sur Devin Booker.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.