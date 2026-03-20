Encore une fois, les Clippers chutent à La Nouvelle-Orléans

Surpris la veille par les Pelicans, les Clippers, sans Kawhi Leonard, avaient l’occasion de se rattraper en défiant à nouveau l’équipe de New Orleans en Louisiane. Trey Murphy III (27 points, 9/17 au tir) se charge d’ouvrir le score avec une flèche à longue distance. L’ailier inscrit rapidement dix points, mais ses coéquipiers sont moins adroits tandis que les Californiens profitent de la bonne activité de Kris Dunn pour intercepter de nombreux ballons et faire la course en tête.

La tendance s’inverse avec l’entrée des joueurs du banc. Grâce à Jordan Poole, qui se joue d’Isaiah Jackson, et un panier chanceux de Jeremiah Fears dans les dernières secondes, les Pelicans mènent 28-26 à la fin du premier acte.

Un avantage de courte durée puisque Bogdan Bogdanovic (16 points, 6/9 au tir) ouvre le deuxième quart-temps avec un tir de loin. Un nouvel échange de coups débute alors entre les deux équipes et ce sont les Pelicans qui tirent leur épingle du jeu. Les locaux arrivent à creuser un léger écart de six points, mais les Californiens ne se laissent pas distancer et les hommes de Tyronn Lue reviennent immédiatement à une longueur. Malgré les bons efforts de John Collins, les visiteurs n’arrivent pas à repasser devant et sont menés 55-52 à la pause.

Trey Murphy III donne la solution aux Pelicans

Après le passage aux vestiaires, les Clippers concèdent deux tirs de loin et Saddiq Bey (20 points, 6 rebonds, 6 passes) réussit deux lancers francs pour creuser un nouvel écart en faveur des Pelicans (63-57). Il faut attendre le milieu de ce troisième quart-temps et un «alley-oop» entre Kris Dunn et Derrick Jones Jr. (22 points, 4 rebonds, 3 passes) pour voir les Clippers repasser devant (70-69). La réponse des locaux est immédiate avec un 2+1 de Saddiq Bey. L’ailier lance un 8-2 pour son équipe qu’il conclut en trouvant Derek Queen derrière l’arc.

Une fois encore, les Clippers ne laissent pas les Pelicans s’envoler. Kobe Sanders égalise tandis qu’Isaiah Jackson redonne l’avantage aux Voiliers. Les deux équipes restent au coude-à-coude avant que Zion Williamson ne convertisse un «and one» pour que les Pelicans restent en tête avant le début du quatrième quart-temps (87-84).

Pendant quatre minutes, les deux équipes souffrent de maladresse et seuls les Clippers arrivent à inscrire un panier avant que Bogdan Bogdanovic ne donne l’avantage aux siens (88-87). À cinq minutes du terme, Trey Murphy plante deux tirs à 3-points pour creuser un nouvel écart (100-94). Les Clippers ont l’occasion de revenir, mais Brook Lopez manque de nombreux lancers-francs. À l’inverse, les hommes de James Borrego ne tremblent pas sur la ligne et peuvent s’imposer 105-99.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le bal des éclopés. Ce match était marqué par les nombreuses absences. D’un côté les Clippers n’ont pas pu compter sur Kawhi Leonard, Darius Garland et Bennedict Mathurin tandis que les Pelicans devaient composer sans Dejounte Murrray. Logiquement, ce sont les Californiens qui ont le plus souffert de ces absences puisque seul Derrick Jones Jr. a passé la barre des 20 points avec 22 unités. Du côté de New Orleans, l’absence de Dejounte Murray a été compensée par un bon Trey Murphy, auteur de 27 points. De son côté, Saddiq Bey a connu un coup de chaud dans le troisième quart-temps où il a inscrit 15 de ses 20 points.

– Les Pelicans ont le dernier mot. Lors de cette rencontre, l’écart n’a jamais dépassé les dix points. Dans ce duel serré, ce sont donc les locaux qui ont eu le dernier mot grâce à Trey Murphy. Au moment d’entrer dans le «money-time», l’ailier décoche deux flèches primées qui donnent deux possessions d’avance à son équipe. Les Clippers n’arriveront jamais à combler cet écart à cause notamment de leur maladresse aux lancers-francs.

– Coup d’arrêt pour les Clippers. Avec ce nouveau revers, les Californiens concèdent une quatrième défaite consécutive. Une mauvaise passe qui a des conséquences au classement. L’équipe de Los Angeles, 8e, et les Blazers, 9e, possèdent désormais le même bilan avec 34 victoires pour 36 défaites. Les hommes de Tyronn Lue peuvent conserver la huitième place parce qu’ils ont triomphé deux fois de la franchise de l’Oregon. Les deux équipes croiseront d’ailleurs le fer dans une dizaine de jours, le 31 mars.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.