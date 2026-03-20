Les Hornets font honneur à Dell Curry et surclassent le Magic

Une salle à guichets fermés pour la septième fois consécutive, une magnifique ambiance pour rendre hommage à Dell Curry et une affiche digne d’un avant-goût de playoffs, la soirée a été douce à Charlotte. Elle fut d’autant plus agréable que les Hornets n’ont pas manqué l’opportunité de dominer le Magic et avec la manière (130-111) jeudi dans un affrontement entre adversaires directs pour la course à la 6e place.

L’enjeu n’aura semblé perturber les joueurs de Charles Lee que quelques minutes. Les Hornets ont connu un léger retard à l’allumage, alors que le Magic pointait déjà à 17 points inscrits après quatre minutes. Ce départ tout feu tout flamme avec un bon Desmond Bane offre rapidement huit points d’avance aux Floridiens. Tout semble alors aller dans le sens d’Orlando, alors que LaMelo Ball, parti sur de grosses bases offensives (14 points en huit minutes) doit retourner sur le banc avec deux fautes. Mais les dynamiques vont vite basculer : les entrées de Coby White et Ryan Kalkbrenner portent les Hornets vers un 12-2 pour finir le premier quart-temps et prendre les commandes (34-32). Plus jamais ils ne les lâcheront.

Un festival à 3-points

Le deuxième quart-temps est une démonstration presque parfaite de ces Hornets new look cette saison, et déchaînés en attaque. White est dans un très bon soir (27 points, son record avec les Hornets), et il est rejoint par Kon Knueppel. Le rookie fait parler son tir extérieur dévastateur pour faire grimper l’écart. Charlotte augmente l’intensité de plusieurs crans dans tous les secteurs et le Magic ne parvient pas à répondre. L’impact physique, parfois à la limite, finit par avoir raison des nerfs de Jamahl Mosley, renvoyé aux vestiaires pour deux fautes techniques coup sur coup ! Déjà dans le dur avec son coach, le Magic sombre sans lui. Même la sortie de Knueppel pour trois fautes ne change rien face à la folie contagieuse du Spectrum Center. Les Hornets remportent le deuxième quart-temps 38-21 et laissent le parquet à la cérémonie pour Dell Curry avec un matelas de 19 points d’avance.

Le mal est fait, mais pourrait ne pas être définitif. Sauf que le Magic tend l’autre joue au lieu de rendre les coups. Les Hornets font bien circuler le ballon, et cela va beaucoup trop vite pour Orlando. Et après Ball, White ou Knueppel, c’est au tour de Brandon Miller de prendre feu. Le deuxième choix de la Draft 2023 prend le match à son compte avec un 5/7 derrière l’arc dans le seul troisième quart, assortis de cinq passes décisives. Miles Bridges s’invite lui aussi au festival offensif pendant qu’Orlando coule inexorablement. Le contraste est total : 9/16 à 3-points pour les locaux sur la période, contre 1/11 pour les visiteurs.

Charlotte compte jusqu’à 35 points d’avance, et Joe Prunty, qui a pris le relais de Mosley sur le banc, jette rapidement l’éponge, même si le fond du banc limite la casse dans les dernières minutes. Charlotte peut faire la fête, d’autant que les Hornets n’ont plus que 2 victoires de retard sur le Heat et les Sixers, 2,5 sur les Hawks et le Magic.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Hornets ont piqué de loin… Charlotte n’a pas failli à son rang d’équipe numéro un de la ligue en 2026 au nombre de tirs à 3-points inscrits par match et au pourcentage derrière l’arc. Les locaux ont été irrésistibles avec un superbe 22/46. Le quatuor LaMelo Ball – Brandon Miller – Kon Knueppel – Coby White était en totale réussite (17/35) et n’a jamais laissé respirer le Magic. Un bien bel hommage le soir de la célébration de Dell Curry, un des meilleurs shooteurs de l’histoire de la franchise.

… Et pas seulement. Résumer la victoire de Charlotte à son adresse serait un peu réducteur. Car les Hornets ont livré une prestation totale. Après un départ plus poussif, les locaux ont proposé une belle partition collective : 24 passes décisives sur 29 tirs réussis du deuxième au quatrième quart-temps. Ils y ont ajouté une solidité à toute épreuve sous le cercle avec un avantage de +10 au rebond, ne laissant que 19 prises défensives au Magic, le plus petit total d’une équipe sur un match depuis 2015 !

– Jamahl Mosley exclu pour la première fois de sa carrière. Furieux après une action où de nombreux contacts n’ont mené à aucun coup de sifflet dans le deuxième quart-temps, le coach du Magic a reçu une première faute technique. Ses assistants ont bien tenté de le contenir, mais Mosley n’est redescendu en pression et a reçu après de longues secondes d’invectives sa deuxième technique par l’arbitre Scott Foster. «Je dois être meilleur pour notre groupe dans cette situation» a-t-il admis après la rencontre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.