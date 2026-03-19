Le maillot de Dell Curry retiré par les Hornets ? « J’ai cru que c’était une blague »

Ce soir, face au Magic, les Hornets vont retirer le numéro 30 de Dell Curry. Ce sera seulement le troisième maillot au plafond du Spectrum Center après le #13 de Bobby Phills et le #6 de Bill Russell.

« J’ai cru que c’était une blague », explique le père de Stephen et Seth lorsqu’il raconte le moment où Eric Collins, son camarade aux commentaires des matchs TV des Hornets, lui a appris la nouvelle. « Le regard que j’ai dû lui lancer… Il m’a dit : ‘Non, je suis sérieux.’ »

« N’étant pas vraiment une superstar, quand cela a été annoncé, je me suis demandé si je le méritais », admet-il. Mais ses proches et les dirigeants lui ont alors répété que ça allait au-delà de sa simple carrière de joueur. Joueur puis commentateur pour le club, l’ancien shooteur est une des rares constantes d’une franchise qui en cherche.

Il est d’ailleurs le joueur qui a disputé le plus de matchs avec la franchise de Caroline du Nord (701) et seul Kemba Walker a inscrit plus de points que lui (9 839) dans l’histoire du club.

« Quand j’y ai réfléchi de cette façon, je me suis finalement dit : ‘Waouh, peut-être que je le mérite vraiment’ », conclut-il. « Le fait que je sois le premier après Bobby Phills en dit long. Je sais à quel point c’est important. »

D’autant que pour les deux nouveaux propriétaires, Rick Schnall et Gabe Plotkin, qui ont pris la suite de Michael Jordan, c’est une volonté de reconnexion avec l’identité des Hornets et de leurs joueurs marquants.

Dell Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1986-87 UTH 67 10 42.6 28.3 78.9 0.5 0.7 1.2 0.9 1.3 0.4 0.7 0.1 4.9 1987-88 CLE 79 19 45.8 34.6 78.2 0.5 1.6 2.1 1.9 1.6 1.2 1.4 0.3 10.0 1988-89 CHA 48 17 49.1 34.5 87.0 0.5 1.6 2.2 1.0 1.4 0.9 0.9 0.1 11.9 1989-90 CHA 67 28 46.6 35.4 92.3 0.5 2.0 2.5 2.4 2.2 1.5 1.5 0.4 16.0 1990-91 CHA 76 20 47.1 37.2 84.2 0.6 2.0 2.6 2.2 1.6 1.0 1.1 0.3 10.6 1991-92 CHA 77 26 48.6 40.4 83.6 0.7 2.6 3.4 2.3 2.0 1.2 1.7 0.3 15.7 1992-93 CHA 80 26 45.2 40.1 86.6 0.6 2.9 3.6 2.3 1.9 1.1 1.6 0.3 15.3 1993-94 CHA 82 27 45.5 40.2 87.3 0.9 2.3 3.2 2.7 2.0 1.2 1.5 0.3 16.3 1994-95 CHA 69 25 44.1 42.7 85.6 0.6 1.8 2.4 1.6 2.1 0.8 1.4 0.3 13.6 1995-96 CHA 82 29 45.3 40.4 85.4 0.8 2.4 3.2 2.2 2.1 1.3 1.6 0.3 14.5 1996-97 CHA 68 31 45.9 42.6 80.3 0.6 2.5 3.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.2 14.8 1997-98 CHA 52 19 44.7 42.1 78.8 0.5 1.4 1.9 1.3 1.6 0.6 1.0 0.1 9.4 1998-99 MIL 42 21 48.5 47.6 82.4 0.4 1.6 2.0 1.1 1.0 0.9 1.1 0.1 10.1 1999-00 TOR 67 16 42.7 39.3 75.0 0.2 1.3 1.5 1.3 1.0 0.5 0.6 0.1 7.6 2000-01 TOR 71 14 42.4 42.8 84.3 0.2 1.0 1.2 1.1 0.9 0.4 0.6 0.1 6.0 2001-02 TOR 56 16 40.6 34.4 89.2 0.4 1.0 1.5 1.1 0.9 0.4 0.7 0.1 6.4 Total 1083 22 45.7 40.2 84.3 0.6 1.9 2.4 1.8 1.7 0.9 1.2 0.2 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.