Les Hornets vont retirer le numéro 30 de Dell Curry

Ça bouge à Charlotte. ESPN annonce ainsi que les Hornets vont accrocher un troisième maillot à leur plafond, après le #13 du regretté Bobby Phills et le #6 de Bill Russell. C’est ainsi le #30 de Dell Curry, le père de Stephen et Seth, qui va rejoindre les hauteurs du Spectrum Center, le 19 mars !

C’est que l’ancien shooteur est en fait le joueur ayant disputé le plus de matchs avec la franchise de Caroline du Nord (701) et que seul Kemba Walker a inscrit plus de points que lui (9 839) dans l’histoire du club.

Surtout, après avoir passé 10 de ses 16 saisons NBA avec les Hornets, entre 1988 et 1998, Dell Curry est resté lié au club en tant que commentateur, depuis 17 ans. En tout, cela fait donc désormais 27 ans que l’ancien « Sixième homme de l’année » (1994) est lié à la franchise, et il en est d’ailleurs désormais l’un des ambassadeurs.

Pour les deux nouveaux propriétaires, Rick Schnall et Gabe Plotkin, qui ont pris la suite de Michael Jordan, c’est une volonté de reconnexion avec l’identité des Hornets et de leurs joueurs marquants.

Dell Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1986-87 UTH 67 10 42.6 28.3 78.9 0.5 0.7 1.2 0.9 1.3 0.4 0.7 0.1 4.9 1987-88 CLE 79 19 45.8 34.6 78.2 0.5 1.6 2.1 1.9 1.6 1.2 1.4 0.3 10.0 1988-89 CHA 48 17 49.1 34.5 87.0 0.5 1.6 2.2 1.0 1.4 0.9 0.9 0.1 11.9 1989-90 CHA 67 28 46.6 35.4 92.3 0.5 2.0 2.5 2.4 2.2 1.5 1.5 0.4 16.0 1990-91 CHA 76 20 47.1 37.2 84.2 0.6 2.0 2.6 2.2 1.6 1.0 1.1 0.3 10.6 1991-92 CHA 77 26 48.6 40.4 83.6 0.7 2.6 3.4 2.3 2.0 1.2 1.7 0.3 15.7 1992-93 CHA 80 26 45.2 40.1 86.6 0.6 2.9 3.6 2.3 1.9 1.1 1.6 0.3 15.3 1993-94 CHA 82 27 45.5 40.2 87.3 0.9 2.3 3.2 2.7 2.0 1.2 1.5 0.3 16.3 1994-95 CHA 69 25 44.1 42.7 85.6 0.6 1.8 2.4 1.6 2.1 0.8 1.4 0.3 13.6 1995-96 CHA 82 29 45.3 40.4 85.4 0.8 2.4 3.2 2.2 2.1 1.3 1.6 0.3 14.5 1996-97 CHA 68 31 45.9 42.6 80.3 0.6 2.5 3.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.2 14.8 1997-98 CHA 52 19 44.7 42.1 78.8 0.5 1.4 1.9 1.3 1.6 0.6 1.0 0.1 9.4 1998-99 MIL 42 21 48.5 47.6 82.4 0.4 1.6 2.0 1.1 1.0 0.9 1.1 0.1 10.1 1999-00 TOR 67 16 42.7 39.3 75.0 0.2 1.3 1.5 1.3 1.0 0.5 0.6 0.1 7.6 2000-01 TOR 71 14 42.4 42.8 84.3 0.2 1.0 1.2 1.1 0.9 0.4 0.6 0.1 6.0 2001-02 TOR 56 16 40.6 34.4 89.2 0.4 1.0 1.5 1.1 0.9 0.4 0.7 0.1 6.4 Total 1083 22 45.7 40.2 84.3 0.6 1.9 2.4 1.8 1.7 0.9 1.2 0.2 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.