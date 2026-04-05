Les Pistons au sommet de l’Est : une première depuis 2007

9 avril 2024. Les Pistons, alors portés par Jaden Ivey et Evan Fournier, sont en déplacement à Philadelphie, et ne résistent pas aux 37 points de Joel Embiid pour subir une nouvelle lourde défaite. Celle-ci intervient à la fin d’une saison cauchemar pour les joueurs du Michigan : 14 victoires – 68 défaites, le pire bilan de l’histoire de la franchise.

Quasiment deux ans jour pour jour, après avoir battu le même adversaire samedi, cette fois privé de son pivot vedette, les Pistons peuvent mesurer leur ascension fulgurante : ils sont aujourd’hui assurés de terminer à la première place à l’Est. Une première depuis 2007, quand la bande à Chauncey Billups, « RIP » Hamilton et Tayshaun Prince était aux affaires.

« Prenons un instant pour réfléchir au chemin parcouru et au travail accompli pour en arriver là, tout en comprenant que ce n’est pas une fin en soi. Grandir comme ce groupe l’a fait, et aussi rapidement, c’est spécial. Mais nous avons encore du pain sur la planche », réagit J.B. Bickerstaff après la rencontre.

Soit le discours classique d’un coach voulant voir son équipe confirmer sa dynamique de saison régulière par un beau parcours en playoffs. Il n’empêche que voir Detroit à ce point dominer sa conférence cette année en a surpris plus d’un.

Avec 57 victoires au compteur, les Pistons n’avaient plus gagné autant depuis 2008, et leur pourcentage de victoires est le troisième le plus élevé de l’histoire de la franchise (derrière 2006 et 1989). On notera surtout qu’ils comptent, à quelques jours de la fin de la saison régulière, cinq victoires d’avance sur leurs poursuivants, les Celtics, ou encore sept sur les Knicks, 3e.

« Nous sommes la définition même du mot équipe »

Detroit, pourtant privé de son leader Cade Cunningham depuis deux semaines, disposera ainsi de l’avantage du terrain sur tous ses concurrents de l’Est jusqu’à une éventuelle finale NBA.

« Nous sommes la définition même du mot équipe. Nous ne sommes pas juste un groupe d’individus réunis dans un vestiaire. Quand on joue ensemble, grâce à notre manière de défendre, on a assez de joueurs capables de créer du jeu en attaque, on forme un collectif. Évidemment, Cade et Stew (Isaiah Stewart) nous manquent ; on connaît leur impact. Mais ce que vous voyez, c’est que personne n’essaie de jouer un rôle qui ne lui correspond pas. Ils essaient d’être la meilleure version d’eux-mêmes », définit le coach.

La preuve avec cette dernière victoire face aux Sixers où sept joueurs des Pistons ont fini avec 10 points ou plus, dont 19 unités pour Tobias Harris face à son ancienne formation, ou 16 points et 14 passes pour le remarquable remplaçant de Cunningham, Daniss Jenkins. Celui-ci tourne à près de 20 points et 7 passes en l’absence de la star locale.

« Nous sommes fiers d’être l’équipe la plus soudée. Dans les hauts comme dans les bas, nous nous serrons les coudes. Nous prenons la notion de fraternité très au sérieux. J.B. est arrivé avec des exigences précises, et nous sommes là où nous espérions être : parmi les meilleures équipes de la ligue », se félicite Jalen Duren, l’autre pierre angulaire majeure dans le succès des Pistons cette saison.

Ce dernier ne cache pas que cette première place « représente énormément » pour sa troupe et la ville : « Nous avons les meilleurs fans de la ligue, et ils sont derrière nous depuis mon arrivée. Dans les hauts comme dans les bas, ils nous soutiennent toujours. Ils le méritent, et la ville le mérite aussi. Nous avons encore un long chemin à parcourir et beaucoup d’autres choses à accomplir. »