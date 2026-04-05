Vainqueurs à Philadelphie, les Pistons s’assurent la première place à l’Est !

La mission ne s’annonçait pas si aisée, puis le forfait annoncé de Joel Embiid (au deuxième soir d’un «back-to-back») a changé la donne pour Detroit, qui a vu et saisi l’opportunité d’assurer la première place de la conférence Est en allant chercher la victoire à Philadelphie. Les hommes de JB Bickerstaff ont réussi leur mission avec brio autour de l’axe Jenkins-Duren (16 points chacun), mais aussi d’Ausar Thompson à Tobias Harris en passant par le trio Robinson-Holland II-Reed.

Paul George a essayé de prendre le match à son compte, en attaquant notamment Jalen Duren pour essayer de le mouiller en fautes. Mais le reste des Sixers n’a pas vraiment suivi, et c’est en revanche Detroit qui a pris les commandes par son collectif, entre la paire Jenkins-Duren pour commencer et le relais apportés par le banc, notamment sur le 14-4 alimenté par les 3-points de Marcus Sasser et Caris Levert en fin de premier quart-temps (29-41).

Les 8-points nourris par deux paniers à 3-points de Paul George, et les fulgurances de VJ Edgecombe, ont brièvement replacé les deux équipes à égalité (52-52). Mais les Pistons ont répondu dans la foulée par un 15-4 pour rejoindre les vestiaires avec 11 points d’avance, avec cette fois deux paniers près du cercle de Paul Reed et les paniers à 3-points de Duncan Robinson (deux fois) et Daniss Jenkins (60-71).

C’est finalement sur deux nouvelles séries que les Sixers ont fini par craquer, entre un 13-2 qui a éclipsé les offensives de Tyrese Maxey et VJ Edgecombe (69-88), puis un 14-4 pour lancer le quatrième quart-temps qui a définitivement mis fin au suspense, avec cette fois les 3-points de Duncan Robinson et Kevin Huerter pour accompagner les derniers assauts de l’ancien de la maison, Tobias Harris (85-109).

Suffisant pour assurer la victoire sans trembler 116-93, et surtout valider le plus important, l’avantage du terrain sur le tableau des playoffs à l’Est, et donc potentiellement jusqu’aux Finals.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Pistons l’ont fait. Malgré la perte de Cade Cunningham et la pression de Boston, Detroit a tenu bon pour aller chercher la première place à l’Est et c’est déjà une sacrée victoire pour une franchise qui a touché le fond en 2024 (14 victoires) et qui pointe cette saison à 57 victoires, au sommet de sa conférence, à quatre matchs de la fin de la saison régulière.

Daniss Jenkins se montre encore. Pas spécialement en vue au scoring, le remplaçant de Cade Cunningham s’est encore distingué avec ses 14 passes décisives pour aller avec 16 points. Le meneur s’est surtout illustré en première mi-temps avec 13 points 8 passes décisives sans perdre le moindre ballon. Il n’en a perdu qu’un seul en 32 minutes. Dans un autre style que Cunningham, Daniss Jenkins montre en tout cas à quel point il peut apporter à ces Pistons.

Alerte à la cuisse pour Cam Payne. Les Sixers n’ont pas été gâtés cette nuit, entre le forfait de Joel Embiid avant le match, une maladresse constance qui a plombé leur soirée, et donc la blessure de Cam Payne, sorti en fin de deuxième quart-temps. Le meneur a senti une douleur à l’arrière de la cuisse gauche suite à une impulsion et a rapidement demandé à sortir, direction le vestiaire. On ne l’a malheureusement plus revu du match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.