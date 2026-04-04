Joel Embiid mécontent d’avoir été privé de jouer

Après avoir compilé 19 points et 13 rebonds dans la victoire face aux Wolves, Joel Embiid est revenu sur son absence lors de la rencontre face aux Wizards, mercredi soir. Pourquoi ? Parce qu’elle a provoqué sa colère. Retour sur cette histoire : diminué face au Heat, lundi soir, le MVP 2023 avait néanmoins tenu sa place, vu l’importance de la partie.

« J’étais malade, c’est évident, à Miami mais je voulais nous donner une chance. Je n’avais pas dormi la veille mais je me sentais mieux en arrivant à Washington. Je n’ai pas fait le shootaround mais quand j’ai appris que je ne jouais pas, j’étais surpris, énervé », admet le pivot des Sixers.

La franchise a décidé, en accord avec les médecins, de laisser au repos Joel Embiid, surtout face à un adversaire aussi faible que les Wizards. Ainsi, il pourrait profiter de trois jours de repos avant d’affronter les Wolves, ce vendredi. Un choix compréhensible pour les Sixers, à quelques jours des playoffs.

Sauf que l’apprendre sur les réseaux sociaux a, de toute évidence, fait mal au principal intéressé, qui avait alors posté sur X (ex-Twitter) : « J’imagine qu’on ne veut pas que je joue au basket !!! »

« J’étais en colère. Je voulais simplement jouer et je n’ai pas été autorisé à le faire. Donc c’est surtout une question pour Daryl Morey », confirme-t-il, en référence au président des Sixers, avant finalement d’accepter ce match manqué. « Après, ils ont pris cette décision, donc peu importe ce que je pense. Je dois seulement suivre les consignes. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 36 31:18 49.5 34.0 85.4 1.9 5.6 7.4 3.9 2.1 0.6 2.9 1.1 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.