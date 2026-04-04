Vainqueurs des Wolves, les Sixers s’accrochent à leur 6e place

Accrochés à leur 6e place qualificative pour les playoffs, les Sixers profitent de la rentrée de Joel Embiid pour signer une victoire maîtrisée face aux Wolves (115-103), au terme d’un match longtemps accroché avant de basculer dans un troisième quart-temps charnière.

Le début de rencontre est pourtant brouillon côté Sixers. Malgré une défense solide et de nombreuses occasions, les pertes de balle et le manque d’adresse empêchent les locaux de prendre le large. Seul Paul George, déjà en rythme, et quelques séquences en transition permettent de garder un léger avantage face à des Timberwolves maladroits mais opportunistes, qui restent au contact à la fin du premier quart-temps (19-17).

Dans le deuxième acte, le match change de physionomie. Si George continue d’alimenter la marque, l’attaque de Philadelphie se grippe totalement. En face, Bones Hyland prend feu avec 14 points dans le quart-temps, bien épaulé par Julius Randle et Kyle Anderson. Joel Embiid, très en difficulté (1/10 à la pause) et gêné physiquement, force ses tirs devant Rudy Gobert. Malgré un Anthony Edwards transparent, Minnesota en profite pour passer devant et rejoint les vestiaires avec une avance de six points (47-41).

Embiid se réveille

Le retour des vestiaires marque le tournant du match. Tyrese Maxey hausse le ton dès les premières possessions, se montrant beaucoup plus agressif. Embiid retrouve également de l’efficacité, et le duo relance complètement les Sixers. Philadelphie enchaîne un 10-0 puis accélère encore en fin de quart-temps avec un impressionnant 15-1. Embiid inscrit 13 points dans la période, et les Sixers renversent totalement la rencontre pour virer en tête 83-71 après avoir dominé ce troisième quart-temps.

Dans le dernier quart-temps, Philadelphie gère son avance malgré quelques frayeurs. Minnesota revient brièvement à six points dans le money time, profitant de quelques erreurs et d’un relâchement adverse. Mais Kelly Oubre Jr. éteint définitivement le suspense avec un panier avec la faute, puis deux tirs à 3-points consécutifs, bien servi sur transition. Au final, Philly l’emporte 115-103, et reste 6e à l’Est, à égalité avec les Raptors. Même place pour les Wolves qui ont de la marge face aux Suns, 7e.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.