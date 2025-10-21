Non prolongés, Jalen Duren et Jaden Ivey ont une saison pour convaincre

Les Pistons avaient jusqu’à lundi pour prolonger Jalen Duren et Jaden Ivey, mais les négociations n’ont pas abouti. Ainsi, les deux joueurs finiront cette saison 2025/26 en étant « free agents » protégés. Detroit aura donc la possibilité de s’aligner sur toutes les offres que son jeune duo recevra et la franchise du Michigan détient les « Bird Rights » sur les deux joueurs, ce qui pourrait permettre de négocier plus facilement un nouveau contrat.

« La partie la plus difficile de ce métier, c’est le business autour du basket » reconnaît l’entraîneur des Pistons, J.B. Bickerstaff. « Cela génère beaucoup d’émotions et cela complique certaines relations. Les joueurs ont leurs représentants qui jouent les intermédiaires, mais le business du basket reste très compliqué. »

Jalen Duren sort de deux saisons consécutives en double-double de moyenne, mais il doit passer un cap en défense, où il a notamment souffert en playoffs lorsqu'il devait défendre Karl-Anthony Towns loin de la raquette.

Un élément motivant… ou perturbant

De son côté, Jaden Ivey était sur les bases de sa meilleure saison en carrière l’année dernière avec 17.6 points de moyenne à 46% au tir et 41 de loin, mais cette envolée a été stoppée par une fracture du péroné en janvier.

Alors qu’il était attendu lors du premier match de la saison face aux Bulls, l’arrière a dû subir une arthroscopie du genou et manquera les quatre prochaines semaines de compétition. L’ancien de Purdue va d’abord devoir montrer qu’il peut revenir à 100% et enchaîner les matchs, mais aussi confirmer les progrès aperçus la saison dernière.

« Certains gars l’utilisent comme une motivation et font de superbes années et d’autres n’y arrivent pas et connaissent des périodes difficiles » explique J.B. Bickerstaff sur les joueurs qui ne sont pas prolongés après leur contrat rookie. « Mais cela ne concerne pas que les jeunes joueurs, j’ai vu des joueurs plus expérimentés être en difficulté à la trade deadline ou à cause d'une prolongation contractuelle, par rapport à tout ce que ça implique. »