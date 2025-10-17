Jaden Ivey déjà de retour à l’infirmerie

On ne l'aura vu que 14 minutes sur le parquet pour le premier match de présaison il y a dix jours avant ce nouveau coup d'arrêt. Detroit attendait beaucoup du retour de blessure de Jaden Ivey, victime d'une fracture du péroné en janvier dernier. Mais JB Bickerstaff et les Pistons vont à nouveau devoir patienter.

La franchise du Michigan a en effet publié une mise à jour de son état de santé alors que l'arrière de 23 ans n'avait pas pris part aux deux derniers matchs de présaison. Le joueur a dû subir une arthroscopie du genou droit jeudi pour soulager une douleur persistante. Detroit précise que l'intervention réalisée n'avait pas de lien avec la précédente blessure. JB Bickerstaff a ajouté que la blessure n'était pas survenue soudainement, ni due à un coup.

« C'est quelque chose qui s'est développé, de toute évidence, depuis son retour, mais aussi pendant le camp d'entraînement, il a commencé à ressentir quelque chose », a confié le coach de Detroit avant la rencontre de la nuit face aux Wizards. « Nous avons pris les précautions nécessaires, puis le staff médical a procédé à ses évaluations, et nous avons dû prendre la décision qui nous a finalement menés là où nous en sommes aujourd'hui ».

Jaden Ivey va à présent devoir passer quatre semaines loin des parquets avant de progressivement reprendre ses marques, sachant que les Pistons ne brûleront certainement pas les étapes au regard de ses antécédents.

« Notre priorité est de faire ce qui est juste pour nos joueurs, et de ne jamais les mettre dans une situation où nous avons l'impression de devoir précipiter leur retour », a ajouté JB Bickerstaff. « Nous savons quel impact ça peut avoir sur lui, mentalement, physiquement et à long terme également ».

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 29 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 30 30 46.0 40.9 73.3 1.3 2.8 4.1 4.0 2.2 0.9 3.0 0.4 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.