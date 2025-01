Grosse émotion après la grave blessure de Jaden Ivey

Nous sommes en début de dernier quart-temps et sur un rebond offensif des Pistons, Jaden Ivey et Cole Anthony tentent d’arracher le ballon. Sauf que, lors du contact, la jambe gauche du premier se retrouve sous le poids du second. Les images à vitesse réelle ne montrent pas bien ce que le ralenti démontre de manière cruelle pour le joueur de Detroit : sa jambe est pliée.

L’arrière est alors cloué au sol par la douleur quand Cole Anthony est frappé par l’émotion. Quelques instants après, il est évacué sur civière. « C’est dur pour tout le monde. C’est dur à voir », a commenté JB Bickerstaff.

Dur car, en plus, Jaden Ivey réalisait la meilleure saison de sa carrière (17.4 points, 4.2 rebonds et 4 passes de moyenne) et même si on attend encore de savoir la gravité de sa blessure, les images ne laissent que peu de place à l’espoir pour un retour dans les prochaines semaines…

Une prière et une victoire pour lui

« Le voir se blesser ainsi, c’est dur pour nous. Mais il est construit pour ça, le connaissant, il va revenir. Il va travailler comme un fou et sera encore meilleur quand il reviendra. Mais clairement, ça fait mal au cœur », confirme Cade Cunningham, qui indique aussi que les Pistons ont « prononcé une prière » pour leur coéquipier.

Les joueurs de Detroit ont réussi à surmonter ce gros moment d’émotion pour conserver leur avance et gagner ce match contre Orlando. Ce n’est pas rien (c’est leur 15e victoire de la saison, une de plus qu’en 2023/24), même si le plus dur va commencer pour compenser l’absence de l’arrière sur le long terme.

« Le mérite en revient aux joueurs. Au cœur de cette équipe, et c’est ce qu’on essaie de prêcher depuis le début de saison, il y a la solidarité », souligne le coach. « Si l’un des joueurs est blessé ou moins bien, il ne faut pas le laisser tomber et tous les autres doivent se montrer à la hauteur. Il y a l’émotion, l’aspect humain de ce moment, mais les gars ont réussi à rester soudés et à conclure. »

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 29 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 29 30 45.3 39.2 73.7 1.4 2.9 4.2 4.0 2.3 0.9 2.9 0.4 17.4 Total 180 30 42.7 34.8 74.6 1.1 2.6 3.8 4.4 2.9 0.8 2.8 0.4 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.