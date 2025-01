La terrible blessure de Jaden Ivey gâche la victoire des Pistons face au Magic

Match rondement mené et maîtrisé par les Pistons face au Magic (105-96), n’étant jamais derrière au score malgré une légère frayeur dans le dernier quart-temps. En revanche, la frayeur, ce sont tous les suiveurs de cette partie qui en parleront comme tel, au moment où Jaden Ivey (22 points) s’est flingué le genou à cause d’un accrochage au sol avec Cole Anthony pour le ballon…

Pas de quoi empêcher les Cade Cunningham (19 points, 9 passes, 8 rebonds), Jalen Duren (18 points, 11 rebonds) et autres Tobias Harris (17 points, 8 rebonds) d’assurer ce succès, pour leur coéquipier. En résistant à Jalen Suggs et Kentavious Caldwell-Pope (45 points à deux)…

Lancés notamment par Jaden Ivey et Tobias Harris, en réussite de loin comme de près, les Pistons attaquent fort et prennent vite une dizaine de points d’avance. Malgré pas mal de déchet avec le ballon, ils dominent dans la peinture et sanctionnent à 3-points, tandis que Cade Cunningham en rajoute une couche, au scoring et à la création, pour gonfler l’écart (65-49). En face, le Magic est dans le dur de chaque côté, malgré Kentavious Caldwell-Pope qui trouve la mire à longue distance contre son « ex ».

Après la pause, « KCP » reste parfait et Jalen Suggs se réveille, de façon à réduire peu à peu l’écart. Mais le duo Cunningham/Ivey ainsi que Jalen Duren font les efforts pour garder Orlando à distance, alors que les balles perdues continuent de plomber Detroit, aussi moins adroit après sa mi-temps insolente. La terrible blessure de Jaden Ivey va ensuite casser le rythme, Wendell Carter Jr. épaule Jalen Suggs pour ramener les Floridiens jusqu’à une possession…

…mais Tobias Harris se remet en route à mi-distance et près du cercle, Tim Hardaway Jr. l’accompagnant en prenant chaud dans tous les registres. Un « run » des deux vétérans qui assommera pour de bon ce Magic accrocheur, mais battu pour la sixième fois en neuf matchs. Pendant que les Pistons ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs (105-96) pour rester dans le Top 10 de l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaden Ivey évacué sur civière. Horribles images que celles de la blessure du joueur des Pistons, dont la jambe gauche s’est pliée quand Cole Anthony a plongé dessus pour récupérer un ballon. De quoi stopper le jeu pendant de longues minutes et ainsi jeter un froid dans la salle, alors que la saison de l’arrière est probablement terminée. Et dire que sa soirée était jusqu’alors idéale (22 points à 8/11).

– Detroit gagne déjà plus que la saison dernière. Vainqueurs de leur 15e match de la saison, dès le 1er janvier, les Pistons font d’ores et déjà mieux qu’en 2023/24, lorsqu’ils avaient présenté un bilan de 14 victoires et 68 défaites. JB Bickerstaff fait du bon boulot dans le Michigan et les fans peuvent avoir bon espoir pour l’avenir de leur franchise, en sérieux progrès depuis deux mois. En témoigne cette partie gérée sans trop trembler du début à la fin, contre un adversaire certes affaibli mais toujours du genre à se battre malgré les blessés.

