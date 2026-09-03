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Les Pistons garantissent la dernière année de Paul Reed

Publié le 3/09/2026 à 6:55 Twitter Facebook

Précieux en sortie de banc lors des derniers playoffs, Paul Reed reste bel et bien à Detroit, en attendant la résolution du dossier Jalen Duren.

Paul ReedSi les Pistons restent suspendus à la résolution du dossier Jalen Duren, qui n’a toujours pas re-signé à moins d’un mois du début du « training camp », ils ont en revanche avancé en ce qui concerne Paul Reed.

Comme le révèle Jake Fischer, le pivot a vu son salaire de 5.6 millions de dollars être entièrement garanti pour la saison à venir. Ses dirigeants avaient encore un mois pour se décider et, sans surprise, ils ont donc conservé un joueur qui s’était avéré précieux lors des playoffs, notamment lorsque Jalen Duren peinait à peser dans le jeu.

À 27 ans, Paul Reed disputera ainsi une troisième saison à Detroit et il sort d’ailleurs de la saison la plus aboutie de sa carrière : 7.8 points et 4.5 rebonds en une quinzaine de minutes. Comme il sera « free agent » dans un an, on imagine qu’il voudra en faire davantage pour décrocher un contrat plus attractif.

Avec le départ d’Isaiah Stewart, la voie semble en tout cas dégagée dans la rotation intérieure derrière Jalen Duren, même si John Collins, Tolu Smith et Ugonna Onyenso seront également là pour épauler le secteur intérieur.

Paul Reed Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2020-21 PHI 26 6:48 53.8 0.0 50.0 1.2 1.2 2.3 0.5 1.1 0.4 0.5 0.5 3.4
2021-22 PHI 38 7:57 56.3 25.0 42.9 1.2 1.3 2.4 0.4 1.5 0.9 0.3 0.4 3.1
2022-23 PHI 69 10:57 59.3 16.7 74.5 1.6 2.2 3.8 0.4 1.8 0.7 0.7 0.7 4.2
2023-24 PHI 82 19:23 54.0 36.8 71.8 2.4 3.6 6.0 1.3 2.4 0.8 0.8 1.0 7.3
2024-25 DET 45 9:44 50.7 28.6 76.2 0.9 1.8 2.7 1.0 1.7 0.9 0.6 0.6 4.1
2025-26 DET 65 13:52 61.7 32.5 66.4 2.0 2.5 4.5 1.2 1.8 0.9 0.9 0.9 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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