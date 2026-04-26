Que se passe-t-il pour Jalen Duren ?

Avec 9 rebonds et 5 contres, Jalen Duren a été évidemment très utile en défense dans la rencontre à Orlando, qui fut disputée, très accrochée et physique, jusqu’à la fin. Le souci, c’est qu’en attaque, le pivot reste en souffrance, avec seulement 8 points à 3/10 au shoot.

Parmi ses paniers réussis, il y en a deux de suite en premier quart-temps, sur alley-oop. Ensuite, ce fut le grand vide, avec des possessions ratées où le All-Star ne semble pas vraiment savoir quoi faire de la gonfle. Avec 9 points de moyenne après trois matches, à 42% de réussite au shoot, il est bien loin de son meilleur niveau, avec 10 points de moins que sa moyenne en saison !

« Il faut simplement être là, l’encourager, lui donner le ballon, des espaces pour travailler. Je veux qu’il reste agressif, c’est tout. On n’est pas inquiet pour lui », indique Ausar Thompson alors que les Pistons sont désormais menés 2-1.

Il va donc bien falloir trouver un moyen de le relancer pleinement. JB Bickerstaff a tenté de le mettre longuement sur le banc en troisième quart-temps, lui préférant Paul Reed, qui a été intéressant. Jalen Duren a ensuite fait un bon dernier acte mais, encore une fois, surtout en défense et non en attaque.

« Ces trois matches n’ont pas tourné en sa faveur », admet Cade Cunningham. « Mais je n’ai aucun doute, l’équipe non plus, qu’il va trouver la solution. Il sait qu’il va finir par trouver. Je suis impatient de le voir s’imposer dans cette série lors du prochain match. »

Les ballons perdus de Cade Cunningham n’aident pas

Pour cela, le meneur de jeu doit aussi élever son niveau. Car, on le sait, le leader de Detroit est un faux lent, qui aime jouer à son rythme et quand ça tourne bien, c’est remarquable. Sauf que, quand on a sa petite musique, le risque, c’est que les fausses notes soient bien plus visibles.

Dans ce Game 3, il en a commis plusieurs, avec 8/23 au shoot et également 9 ballons perdus ! Dès lors, compliqué d’instaurer une relation efficace sur pick-and-roll avec son coéquipier.

« Ils me mettent la pression et s’assurent d’avoir un joueur plus loin, qui empêche les passes lobées. Ils changent beaucoup, passent sous Duren et gardent toujours quelqu’un face à moi », analyse Cunningham en parlant de la défense du Magic.

Incapable de mettre son pivot dans les meilleures dispositions depuis trois rencontres, JB Bickerstaff reste serein et rappelle qu’il faut aborder les choses « un match à la fois, c’est comme ça en playoffs ». « On gagne lundi soir et on reprend l’avantage du terrain », poursuit le coach. « On va apprendre de ce match mais il est terminé. Cela nous offre une chance d’étudier ça, de se préparer pour le Game 4. »

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.