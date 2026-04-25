Les Pistons craquent dans le “money time”, et le Magic garde la main

A l’inverse des Celtics ou des Spurs, les Pistons n’ont pas réussi à récupérer l’avantage du terrain et le Magic, vainqueur 113-105, mène désormais 2-1 dans la série. Un succès notamment signé Desmond Bane, enfin adroit de loin.

Ce Game 3 débute dans une atmosphère déjà tendue, marquée par une forte intensité physique. Dès le premier quart-temps, les esprits s’échauffent : Isaiah Stewart et Goga Bitadze écopent de fautes simultanées puis de fautes techniques après plusieurs accrochages. Cette agressivité se poursuit tout au long de la rencontre, avec notamment une faute flagrante de Stewart sur Jalen Suggs au deuxième quart-temps, suivie d’une autre faute flagrante sifflée contre Ausar Thompson au troisième. Ces fautes offrent des points gratuits à Orlando, qui en profite.

À la mi-temps, le Magic mène 61-54, profitant d’un jeu plus propre et de meilleures décisions, notamment d’un Desmond Bane retrouvé. Au retour des vestiaires, Orlando continue sur sa lancée et creuse l’écart. À 8 minutes de la fin du match, les Floridiens possèdent une avance confortable de 17 points (96-79), semblant se diriger vers une victoire maîtrisée.

Les Pistons reprennent la main puis… s’écroulent

Mais les Pistons réagissent enfin. Portés par Cade Cunningham et Tobias Harris, ils infligent un impressionnant 26-8 en six minutes pour revenir dans le match. Cunningham, malgré une performance globale compliquée et de nombreuses pertes de balle, élève son niveau dans le dernier quart-temps. Il inscrit notamment un lancer-franc à trois minutes de la fin, pour offrir à Detroit son premier avantage de la seconde mi-temps (105-104).

Mais ce sera le dernier moment fort des Pistons. Dans les dernières minutes, Orlando reprend totalement le contrôle. Franz Wagner lance le run final avec des tirs compliqués, suivi par un tir longue distance chanceux de Paolo Banchero qui brise définitivement l’élan adverse. Le Magic termine le match sur un 9-0, profitant aussi d’une perte de balle cruciale de Cunningham à moins d’une minute de la fin.

Au final, Orlando s’impose 113-105 malgré son énorme avance perdue, et les Pistons seront dos au mur lors du prochain match, quasi dans l’obligation de gagner pour éviter de se retrouver menés 3-1 avant de revenir à Detroit.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Cade Cunningham a beaucoup gâché. Royal dans le 4e quart-temps pour recoller au score, le meneur All-Star a aussi beaucoup gâché avec carrément neuf balles perdues !

En route vers l’upset ? C’est la 13e fois depuis 1984, année où la NBA est passée à un format à 16 équipes, qu’une tête de série n°8 mène 2-1 dans une série du premier tour face à une tête de série n°1. Sur les 12 précédents cas, cinq se sont soldés par un exploit jusqu’au bout. Ces équipes sont : Miami en 2023, Philadelphie en 2012, Memphis en 2011, Golden State en 2007 et New York en 1999.

Duren encore en difficulté. On attendait une franche réaction de sa part, et Jalen Duren a livré une nouvelle performance catastrophique. Le pivot des Pistons avait pourtant largement dicté la réussite offensive de Detroit cette saison, mais son jeu et sa confiance ont disparu dans ces playoffs. Il termine avec 8 points et 9 rebonds, à 3 sur 10 au tir.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.