Au coeur d’un été très agité, Trajan Langdon défend le recrutement des Pistons

Quatre mois après une saison à 60 victoires achevée par une défaite lors du Game 7 face à Cleveland, les Pistons ont beaucoup changé. L’objectif initial était pourtant de conserver la majorité du groupe passé tout près des finales de conférence, à commencer par Jalen Duren.

Mais les négociations avec le pivot All-Star n’ont toujours pas abouti. Ce dossier bloque également les discussions avec Ausar Thompson, éligible, comme son frère Amen, à une grosse prolongation de contrat.

Interrogé par le Detroit News, Trajan Langdon a refusé de commenter directement le conflit avec Jalen Duren. Le président des Pistons a en revanche défendu la stratégie suivie par Detroit durant cette intersaison mouvementée.

Construire une équipe compétitive et durable

Avec le second « apron » et les nombreuses restrictions imposées aux équipes les plus dépensières, les dirigeants doivent anticiper les conséquences de chaque contrat sur plusieurs années. Trajan Langdon assure que cette nouvelle réalité guide les choix des Pistons.

« Evidemment, les aprons comptent, mais il faut toujours connaître les règles de la convention collective lorsqu’on construit un effectif », a-t-il expliqué. « Nous voulons rester compétitifs et viables chaque année. C’est notre objectif. Mais certaines choses doivent parfois changer, que ce soit par la free agency, la Draft ou les transferts. »

Cette volonté de préserver l’avenir a notamment accompagné les départs de Tobias Harris et Isaiah Stewart, deux joueurs majeurs dans la progression récente de Detroit.

Davantage de tirs autour des cadres

Trajan Langdon ne minimise pas l’importance de ces pertes. Tobias Harris a rejoint San Antonio, tandis qu’Isaiah Stewart a été transféré à Memphis contre trois seconds tours de la Draft.

« Tobias a joué un rôle immense dans la mise en place de notre culture, notamment grâce à son expérience, son leadership, son professionnalisme et son esprit de compétition », a souligné le dirigeant. « Il nous a permis de gagner énormément de matchs. Ce n’est pas un joueur que nous pouvons remplacer. »

Même constat pour Isaiah Stewart, présent à Detroit avant l’arrivée de Trajan Langdon. « Stu a été un élément essentiel de cette organisation grâce à son esprit de compétition, son impact défensif et sa dimension physique. Ces deux joueurs vont clairement nous manquer. »

Pour compenser ces départs, les Pistons ont cherché à améliorer leur adresse extérieure. Gary Harris, Isaiah Joe et Taurean Prince ont rejoint l’effectif, tout comme John Collins, considéré comme la principale recrue de l’été.

« L’une de nos priorités était d’ajouter du shoot à plusieurs postes, et il représentait l’une des solutions », a expliqué Trajan Langdon au sujet de l’intérieur. « Il a très bien shooté ces dernières saisons, en particulier l’année dernière. Il va améliorer notre spacing et offrir davantage de place à nos joueurs pour s’exprimer. »

Transformer la déception en motivation

Le dirigeant apprécie également sa polyvalence. John Collins peut évoluer aux postes 4 et 5, amener de la verticalité, prendre des rebonds et sanctionner près du panier lorsqu’il fait face à un défenseur plus petit.

Au-delà du talent, Detroit assure avoir étudié le caractère et la capacité d’adaptation de chaque recrue. « Leur personnalité et leur compatibilité avec notre environnement comptent également. Nous sommes très satisfaits de toutes nos recrues. Nous pensons qu’elles correspondent à ce que nous essayons de construire ici. »

Les Pistons comptent enfin sur les progrès de leurs jeunes joueurs pour franchir un nouveau cap. Trajan Langdon a notamment cité Daniss Jenkins, Tolu Smith, Paul Reed et Ron Holland II parmi les joueurs très présents à l’entraînement durant l’été.

« Après une saison aussi réussie, avec 60 victoires, un titre dans la Central Division et un seul match nous séparant des finales de conférence, la défaite devait faire mal pendant un moment », a-t-il reconnu. « Mais cette douleur doit servir de moteur et de motivation. Nos jeunes joueurs reviennent dans de meilleures versions d’eux-mêmes. Nous sommes impatients de voir la prochaine étape de leur développement. »