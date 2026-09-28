30 jours/30 équipes : LA Clippers

La saison 2025/26 a été haute en couleurs pour les Clippers. Les premiers mois ont été marqués par les révélations du journaliste Pablo Torre concernant un potentiel détournement du salary cap afin de prolonger Kawhi Leonard.

Sur le parquet, le retour de Chris Paul aurait pu être une belle histoire, mais elle a tourné au vinaigre et le meneur a été coupé au mois de décembre. Les résultats n’ont longtemps pas été au niveau puisque les hommes de Tyronn Lue ont démarré la saison avec un bilan de 6 victoires pour 21 défaites avant de réaliser une remontée historique et de finir la régulière avec 42 victoires pour 40 défaites. Une remontée qui n’a pas été récompensée par une qualification en playoffs puisqu’ils ont finalement été éliminés par les Warriors au play-in…

Et cette saison régulière a laissé place à un été encore plus mouvementé. Dans un premier temps, les Clippers et les Raptors ont trouvé un accord pour envoyer Kawhi Leonard à Toronto. Cependant, ce transfert a été bloqué, le temps que la NBA termine son enquête et l’addition a été salée pour les Californiens. La Grande Ligue a sévi et décidé de leur retirer cinq tours de Draft tandis que Steve Ballmer et Lawrence Frank ont tous les deux été suspendus. De son côté, Kawhi Leonard s’en est tiré avec « seulement » 700 000 dollars d’amende.

Après les conclusions de cette enquête, Kawhi Leonard a pu rejoindre le Canada et les Clippers ont récupéré Brandon Ingram, Gradey Dick, deux premiers tours de Draft, un échange de choix et deux seconds tours, afin d’adoucir (un peu) les lourdes sanctions de la NBA.

C’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre à Los Angeles. Sans Kawhi Leonard, la franchise californienne ne vise plus les hauteurs de l’Ouest et s’apprête à vivre une saison de transition, tout en tentant de retrouver les playoffs. Pour se renforcer, les Clippers peuvent compter sur l’arrivée de Rui Hachimura, qui sort d’une bonne campagne de playoffs durant laquelle il avait tourné à 57 % de réussite à 3-points. Pour l’accompagner, les Clippers ont également signé Max Strus, qui devra apporter de l’adresse extérieure et de la défense.

Enfin, parmi les recrues, il y a aussi le rookie Keaton Wagler. Pris en cinquième position de la dernière Draft grâce au choix des Pacers reçu en échange d’Ivica Zubac, les Clippers ont choisi l’ancien arrière d’Illinois parce qu’ils ont estimé que son profil pouvait parfaitement compléter celui de Darius Garland. Reste à savoir s’il réussira à confirmer dès sa saison rookie puisqu’il sort d’un exercice universitaire à 18 points de moyenne et presque 40 % de réussite à 3-points. Si le duo peut faire des étincelles en attaque, la défense pose davantage de questions.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Keaton Wagler, Baba Miller, Brandon Ingram, Gradey Dick, Rui Hachimura, Max Strus

Prolongations : Bradley Beal, Jordan Miller, Kobe Sanders

Départs : Kawhi Leonard, Bogdan Bogdanovic, John Collins, Bennedict Mathurin, Nicolas Batum (retraite)

LE JOUEUR À SUIVRE : BRANDON INGRAM

Brandon Ingram sort d’une saison réussie à Toronto où il a pu retrouver le All-Star Game, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2020. Si les Clippers veulent remporter des matchs, ils vont devoir compter sur les points qu’apportait l’ailier la saison dernière. Sans surprise, Brandon Ingram devrait ainsi être la première option offensive et il partagera ses responsabilités avec Darius Garland, même si ce dernier sera davantage à la création.

À Los Angeles, l’ancien joueur des Raptors aura de l’espace pour s’exprimer. Avec une équipe composée de plusieurs shooteurs extérieurs comme Rui Hachimura, Max Strus ou le rookie Keaton Wagler, s’il arrive à s’adapter aux distances NBA, sans oublier Brook Lopez qui aime s’écarter du panier, Brandon Ingram pourra jouer à mi-distance et attaquer le cercle comme il le faisait à Toronto.

Néanmoins, à Los Angeles, Brandon Ingram aura beaucoup à prouver. S’il a réussi sa saison régulière, ses derniers playoffs ont été décevants. Il n’a compilé que 12 points de moyenne et a été victime d’une blessure au talon qui l’a contraint à manquer les deux derniers matchs de la série perdue face aux Cavaliers avant de subir une opération.

Sa situation contractuelle sera aussi à surveiller. Le joueur de 29 ans sera « free agent » à la fin de la saison s’il décide de ne pas activer sa « player option ». Reste à savoir s’il compte s’insérer dans un projet à moyen ou long terme à Los Angeles. Toute la question est en effet de savoir si le « front office » inclut Brandon Ingram dans ses plans d’avenir ou si le natif de Kinston ne va effectuer qu’une pige d’un ou deux ans aux Clippers…

Moyenne d’âge : 27 ans

Masse salariale : 179,7 millions de dollars (22e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Malgré le départ de Kawhi Leonard, les Clippers n’ont pas un effectif sans ambition. Surtout, ils n’ont aucun intérêt à s’effondrer au classement puisque le Thunder peut récupérer leur premier tour de Draft 2027.

Ainsi, avec une équipe qui possède plusieurs gâchettes extérieures, Brandon Ingram qui continue sur la lancée de sa saison All-Star et Bradley Beal qui réussit son retour, Los Angeles peut rapidement s’immiscer dans les places du play-in, voire se mêler à la course pour le Top 6 à l’Ouest.

Parmi les satisfactions de cette saison idéale pour les Clippers, il y aurait également une excellente saison rookie de Keaton Wagler. S’il aura peut-être du mal à se placer parmi les candidats au trophée de Rookie de l’année tant la concurrence s’annonce féroce, l’arrière peut donner raison au « front office » californien dès cette saison. Dès sa première année en NBA, il pourrait apporter une dizaine de points avec un pourcentage solide à 3-points.

Enfin, la défense des Clippers pourrait rester relativement dans la moyenne avec le retour attendu de Yanic Konan-Niederhauser. Le Suisse avait vu sa saison rookie s’arrêter début mars à cause d’une déchirure du ligament de Lisfranc du pied droit, nécessitant une opération. S’il retrouve rapidement ses sensations, il apportera de la dissuasion dans la raquette et pourrait chiper à Brook Lopez sa place de titulaire.

LE PIRE SCÉNARIO

Le nom des Clippers rime souvent avec blessure et les Californiens disposent de plusieurs joueurs habitués à l’infirmerie. Darius Garland a été gêné par un pépin à l’orteil la saison dernière. Si le meneur affirme être de retour à 100 %, il n’a joué que 45 matchs lors de l’exercice 2025/26. Même constat pour Brandon Ingram. Même s’il a pris part à 77 matchs lors de la dernière saison régulière, ce n’était que la deuxième fois depuis le début de sa carrière qu’il dépassait la barre des 65 matchs. Surtout, il n’a pas pu participer aux deux derniers matchs des playoffs.

Enfin, Bradley Beal sort aussi d’une campagne presque blanche et il risque de manquer de rythme, sans pouvoir apporter le coup de boost offensif dont les Clippers auraient besoin.

Si les blessures s’accumulent, Keaton Wagler sera logiquement rapidement responsabilisé. S’il a montré qu’il pouvait être un formidable scoreur en NCAA, il pourrait connaître une première saison compliquée en NBA en raison de son physique encore assez frêle et peiner à se défaire des défenseurs les plus coriaces de la Ligue.

Outre les interrogations physiques, la défense peut rapidement devenir un sérieux problème pour les Voiliers. Le « backcourt » présente des limites et le secteur intérieur n’est pas des plus rassurants. Brook Lopez va conserver son rôle de titulaire, mais du haut de ses 38 ans, il n’a plus la dissuasion défensive de ses plus belles années.

Les Clippers pourraient donc rapidement glisser au classement et se retrouver dans les profondeurs de l’Ouest alors qu’ils ont les armes pour jouer le play-in. Une chute qui serait d’autant plus douloureuse que le Thunder a un « swap » sur leur premier tour de Draft 2027 et pourrait profiter d’une mauvaise saison californienne.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – … 11 – … 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …