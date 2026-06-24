Keaton Wagler, le complément idéal pour Darius Garland ?

Depuis quelques jours, les Clippers semblaient avoir jeté leur dévolu sur Keaton Wagler. C’est donc sans grande surprise que l’ancien arrière d’Illinois a été appelé en cinquième position par Adam Silver.

« Je suis très content d’arriver ici », s’exclame-t-il après avoir été choisi par les Clippers. « Ils ont un super front office, de bons entraîneurs et de bons joueurs. J’ai hâte d’arriver là-bas et de commencer à travailler. »

Les Clippers ont sélectionné Keaton Wagler parce qu’ils estiment que c’est le joueur qui possède le meilleur « fit » avec Darius Garland sur les lignes arrière. L’arrière a bien conscience qu’il sera attendu sur sa future association avec le meneur de Los Angeles.

« Je pense que je vais apporter beaucoup de polyvalence des deux côtés du terrain. Je vais aussi être capable de jouer avec et sans le ballon à côté de Darius Garland », assure le nouveau joueur des Clippers. « Quand il aura le ballon, je vais m’écarter pour tirer. Quand j’aurai le ballon en main, je vais juste être agressif et créer du jeu, que ce soit pour moi ou pour mes coéquipiers. »

Des qualités offensives qui ont convaincu les Clippers

Au-delà de son association avec le meneur All-Star, Keaton Wagler reste surtout un bon scoreur. Il sort d’une saison où il a frôlé les 18 points de moyenne à 40 % de réussite de loin. C’est cette efficacité au tir qui a convaincu Lawrence Frank d’arrêter son choix sur le joueur de 19 ans.

« Il a commencé par louper un paquet de tirs. Puis l’opposition a commencé, et il a rentré tous ses tirs », raconte Lawrence Frank, sourire aux lèvres. « Ces rencontres sont angoissantes pour ces jeunes joueurs. Tout le monde vous regarde. Nous nous demandions comment il allait gérer ces difficultés lors du ‘workout’ le plus important de sa vie. Il est rentré sur le terrain et il a très bien joué contre Kingston Flemings. »

En outre, les Californiens récupèrent un joueur qui va apporter de la taille sur leurs lignes extérieures. Keaton Wagler culmine à 1m96, bien au-dessus du 1m85 de Darius Garland et du 1m91 de Kris Dunn. Cette taille lui a permis de créer des différences à l’université, notamment pour finir près du cercle.

Reste désormais à savoir s’il pourra transposer cette qualité en NBA, dans une ligue où les défenseurs sont plus solides, alors que Keaton Wagler possède encore un physique relativement frêle. C’est sans doute l’un des principaux enjeux de ses premiers mois chez les Clippers.