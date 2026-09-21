Après 18 saisons NBA, Nicolas Batum raccroche : « C’est dur, mais c’est le bon moment »

C’est dans sa toute première salle, à Pont-l’Évêque, et face à son fils que Nicolas Batum a choisi de refermer le livre. Après 18 saisons en NBA, le Français de 37 ans a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière.

« Papa, il a fini de jouer au basket », explique-t-il à son fils dans une longue vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. « J’ai envie de rentrer à la maison avec vous. J’ai envie de m’occuper de vous. Laisser la place aux autres, je pense que j’ai fait mon temps. L’équipe de France s’est terminée depuis deux ans. La NBA, c’est fini. Quand tu as fait autant de basket que moi, à un moment donné, il faut savoir s’arrêter. »

« Maintenant, tous tes matchs, je serai là »

Ce qui va lui manquer ? « Les entraînements, les matchs, la compétition ». Mais Nicolas Batum veut désormais récupérer le temps que sa carrière lui a parfois pris avec ses proches.

« Toi, j’ai loupé des choses pour toi. Il y a des matchs que j’ai loupés, il y a des trucs à l’école que j’ai loupés pour toi », confie-t-il à son fils. « C’est aussi pour ça que je veux arrêter. Maintenant, tous tes matchs, je serai là, tes entraînements, je serai là. Je peux même être ton coach si tu veux. »

Le choix de la date donne une dimension encore plus intime à cette annonce. Nicolas Batum a décidé de raccrocher le 21 septembre, 35 ans exactement après le décès de son père sur un terrain de basket.

« Je n’ai pas forcément peur de ne plus être basketteur parce que j’ai vécu tout ce que j’avais à vivre. J’ai fait tout ce que j’avais à faire », poursuit-il. « C’est peut-être pour ça que je suis le plus fier. Je suis content aujourd’hui. »

Une façon de briser le parallèle avec son père, dont la carrière et la vie s’étaient arrêtées brutalement : « C’est pour ça que je suis content de ne plus être basketteur. Je peux enfin commencer une nouvelle vie avec vous. »

18 saisons et 1 205 matchs en NBA

Drafté en 25e position en 2008, Nicolas Batum quitte la NBA après 1 205 matchs de saison régulière, sous les couleurs de Portland, Charlotte, Philadelphie et des Clippers. Il avait déjà refermé son immense chapitre avec les Bleus après les Jeux olympiques de Paris, avec une deuxième médaille d’argent olympique.

Parmi tous ses souvenirs, il retient d’ailleurs la demi-finale olympique face à l’Allemagne en 2024, lorsqu’il avait pu partager le parquet avec son fils après la rencontre.

« Ça a été le meilleur moment basket pour moi, que j’ai vécu, aux Jeux Olympiques en France », assure-t-il encore à son fils. « Le fait de t’avoir avec moi sur le terrain, c’était vraiment cool. »

Après avoir longuement remercié ses entraîneurs, ses proches et les supporters de ses différentes franchises, « Batman » conclut sans fermer totalement la porte au basket.

« C’est dur, mais c’est le bon moment. Je suis content, je passe à autre chose … On va se revoir très vite sur un terrain ou en dehors. En tout cas, je ne sors pas du basket. En France ou aux États-Unis, on ne sait pas. »

Le palmarès de Nicolas Batum

Équipe de France

Médaille d’or à l’EuroBasket 2013

Médaille d’argent à l’EuroBasket 2011

Médaille de bronze à l’EuroBasket 2015

Médaille de bronze à la Coupe du monde 2014

Médaille de bronze à la Coupe du monde 2019

Médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo 2021

Médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024

Équipes de France jeunes

Champion d’Europe U16 en 2004

Champion d’Europe U18 et MVP de la compétition en 2006

Médaille de bronze au Mondial U19 en 2007

En club et distinctions individuelles

Champion de France avec Le Mans en 2006

Vainqueur de la Semaine des As avec Le Mans en 2006

Vainqueur et MVP du Match des Champions avec Nancy en 2011

Meilleur jeune de Pro A en 2007 et 2008

Élu dans le cinq majeur de la Coupe du monde 2014

Lauréat du Trophée Alain-Gilles en 2021

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18:24 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 24:49 51.9 40.9 84.3 0.9 2.9 3.8 1.2 2.2 0.6 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 31:32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30:21 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38:27 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.2 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36:03 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.0 2014-15 POR 71 33:31 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 34:58 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34:26 40.3 33.3 85.6 0.6 5.6 6.2 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 30:57 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.0 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31:23 45.0 38.9 86.5 0.9 4.3 5.2 3.3 1.9 0.9 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 22:57 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.5 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27:23 46.4 40.4 82.8 0.7 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 24:47 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 21:55 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 LAC 3 18:00 37.5 28.6 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 2023-24 PHI 57 25:53 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2024-25 LAC 78 17:32 43.7 43.3 81.0 0.6 2.2 2.8 1.1 1.4 0.7 0.4 0.5 4.0 2025-26 LAC 74 17:30 40.3 40.4 81.8 0.3 2.2 2.5 0.9 1.4 0.6 0.5 0.3 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.