Rui Hachimura savoure déjà son nouveau chapitre avec les Clippers

Au regard de sa polyvalence à l’aile, Rui Hachimura était l’un des « free agents » les plus intéressants et rentables de cette cuvée 2026. Et après un léger attentisme, dû aux mouvements potentiels des Lakers, il a finalement accepté de s’engager chez les Clippers pour 28 millions de dollars sur deux ans. Avec une « team option » attachée à sa deuxième année.

« Tellement heureux » de rejoindre une franchise « encensée » par les autres joueurs de la ligue, car « tournée vers eux » et qui sait surtout « en prendre soin », le Japonais se réjouit également d’intégrer le projet angeleno au moment opportun.

« Les Clippers sont une jeune équipe. Il y a un an, on les présentait comme l’équipe la plus âgée de la ligue, mais ils ont opéré un changement vers une nouvelle génération, plus jeune, en particulier depuis le transfert [certes bloqué, ndlr] de Kawhi Leonard. Les rejoindre au moment où ils construisent ce nouveau chapitre représente énormément pour moi », a-t-il expliqué pour Clutch Points.

Autre point positif : le fait de ne pas déménager de la Californie, cet État où Rui Hachimura s’épanouissait depuis maintenant trois ans avec les Lakers. Nul doute que cela facilitera donc son adaptation sous Tyronn Lue.

« Pouvoir rester à Los Angeles, c’est la meilleure issue possible », a-t-il appuyé en ce sens. « D’après ce qu’on m’a dit, les Clippers soutiennent énormément leurs joueurs, mais aussi leurs familles et leurs proches. En plus, ils disposent d’une salle toute neuve avec un accompagnement physique et médical de pointe, ainsi que toutes sortes d’outils utiles pour s’entraîner. J’ai vraiment hâte de découvrir tout ça. »

La gagne, et puis c’est tout…

Au moment de peser sa décision, Rui Hachimura révèle que l’argent n’a pas tant été son premier critère, sachant que les Lakers avaient la possibilité de lui offrir plus que les Clippers, où il touchera carrément moins que lors de cette dernière saison.

« Ma priorité, c’était de pouvoir gagner. Entre la construction de leur effectif, la structure de l’équipe et leur style de jeu, j’ai le sentiment que les Clippers m’offraient la meilleure opportunité », a clairement décrit l’ailier. « En plus, comme je l’ai dit, jouer au sein d’un groupe plus jeune est une première pour moi depuis mes années Wizards. J’ai toujours joué dans des effectifs remplis de vétérans, donc cette expérience va être vraiment très sympa. C’est une jeune franchise, comme l’effectif, et son implantation ici est elle aussi récente. Ils n’ont déménagé à Los Angeles qu’il y a quelques décennies, donc je veux les aider à construire et façonner cette culture propre à LA. »

Réputé notamment pour son pourcentage de réussite à 3-points, le plus élevé de l’histoire des playoffs (51%), Rui Hachimura aimerait idéalement faire parler une autre facette de son jeu tout au long de cet exercice 2026/27.

« J’ai discuté avec le staff et il souhaite bien sûr que je prenne mes tirs à 3-points, mais que je fasse aussi plus de coupes vers le cercle », a-t-il indiqué. « Lors de ma dernière année aux Lakers, je ne pouvais pas vraiment faire ces coupes avec la structure de l’équipe, mais les Clippers m’ont dit qu’ils voulaient que j’en fasse plus et je m’en réjouis. Je veux également me concentrer sur le rebond, en capter puis imposer du rythme en transition comme à l’époque. C’est quelque chose que je veux continuer à faire. Je pense pouvoir apporter de plein de manières différentes et je suis enthousiaste. C’est un nouveau départ et une nouvelle source de motivation. Même si je reste à LA, c’est une équipe totalement différente, mais se battre pour le titre et viser les playoffs est un incroyable moteur pour moi. »

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30:05 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 31:32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 22:27 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.5 0.8 0.2 11.3 2022-23 LAL 33 22:22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6 2022-23 WAS 30 24:16 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0 2023-24 LAL 68 26:51 53.7 42.2 73.9 0.9 3.5 4.3 1.2 1.5 0.6 0.7 0.4 13.6 2024-25 LAL 59 31:41 50.9 41.3 77.0 1.3 3.7 5.0 1.4 1.8 0.8 0.8 0.4 13.1 2025-26 LAL 68 28:20 51.4 44.3 69.4 0.6 2.7 3.3 0.8 1.6 0.6 0.6 0.3 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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