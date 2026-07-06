Rui Hachimura reste à Los Angeles… mais signe aux Clippers !

Il était l’un des derniers joueurs intéressants encore disponibles sur le marché, mais voilà qu’ESPN annonce la signature de Rui Hachimura chez les Clippers, pour 28 millions de dollars sur deux ans. Et une « team option » sur la deuxième année.

Le Japonais n’aura donc pas besoin de déménager. Arrivé aux Lakers en 2023, il reste à Los Angeles mais il change de camp, avec un contrat qui lui garantit tout de même 14 millions de dollars annuels. Un montant inférieur à celui de son précédent bail, mais suffisant pour le convaincre de rejoindre le voisin car, selon Marc Stein, il ne voulait pas quitter la Cité des Anges malgré un intérêt de Brooklyn, Dallas, Golden State et Minnesota.

Avec les départs de Kawhi Leonard, Bogdan Bogdanovic et Nicolas Batum, il y avait de la place sur les postes 3/4 chez les Clippers et Rui Hachimura débarque pour densifier une aile en pleine reconstruction.

Jamais descendu sous les 10 points de moyenne depuis ses débuts en NBA, l’ancien Wizard apporte un profil fiable, capable de sanctionner à mi-distance et derrière la ligne à 3-points. En carrière, il affiche ainsi 39% de réussite de loin, et carrément 52% en playoffs. De quoi offrir une option offensive propre à Tyronn Lue, qui pourrait l’installer aux côtés de Brandon Ingram dans son cinq.

Pour « l’autre franchise » de Los Angeles, c’est en tout cas l’heure du renouveau. Les Clippers ont en effet drafté Keaton Wagler, prolongé Kobe Sanders et Jordan Miller, tout en récupérant Brandon Ingram et Gradey Dick. L’arrivée de Rui Hachimura s’inscrit ainsi dans cette volonté de repartir sur des bases plus jeunes, la piste d’un « sign-and-trade » pour Peyton Watson des Nuggets n’étant pas non plus à exclure, d’après Jake Fischer.

À noter que, selon ESPN, le Japonais attendait de voir les mouvements opérés par les Lakers avant de signer chez les Clippers, avec un potentiel « sign-and-trade » envisagé. Sauf que les Lakers n’ont pas voulu coopérer…

Rui Hachimura Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 48 30:05 46.6 28.7 82.9 1.6 4.5 6.1 1.8 2.2 0.8 1.1 0.2 13.5 2020-21 WAS 57 31:32 47.8 32.8 77.0 0.9 4.6 5.5 1.4 2.1 0.8 1.2 0.1 13.8 2021-22 WAS 42 22:27 49.1 44.7 69.7 0.6 3.2 3.8 1.1 1.3 0.5 0.8 0.2 11.3 2022-23 LAL 33 22:22 48.5 29.6 72.1 1.0 3.7 4.7 0.7 1.0 0.2 0.5 0.4 9.6 2022-23 WAS 30 24:16 48.8 33.7 75.9 0.6 3.6 4.3 1.2 1.3 0.4 1.2 0.4 13.0 2023-24 LAL 68 26:51 53.7 42.2 73.9 0.9 3.5 4.3 1.2 1.5 0.6 0.7 0.4 13.6 2024-25 LAL 59 31:41 50.9 41.3 77.0 1.3 3.7 5.0 1.4 1.8 0.8 0.8 0.4 13.1 2025-26 LAL 68 28:20 51.4 44.3 69.4 0.6 2.7 3.3 0.8 1.6 0.6 0.6 0.3 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.