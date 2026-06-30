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Les Clippers laissent partir Nicolas Batum, mais gardent Brook Lopez

Publié le 30/06/2026 à 6:11 Twitter Facebook

NBA – Comme Nicolas Batum, Bogdan Bogdanovic est laissé libre par les Clippers. Tout l’inverse de Brook Lopez.

Du mouvement chez les Clippers, où l’on apprend par Jake Fischer que la « team option » de Brook Lopez (à 9.2 millions de dollars) est activée, tandis que celles de Nicolas Batum (à 5.9 millions de dollars) et Bogdan Bogdanovic (à 16 millions de dollars) sont déclinées.

Par conséquent, le Français et le Serbe testeront le marché cet été. Mais à respectivement 37 et 33 ans, leur avenir pourrait tout simplement s’écrire ailleurs qu’en NBA, même si « Bogi » attirerait les Nuggets de son compatriote Nikola Jokic, en plus de plaire toujours autant en Europe.

Dans le cas de « Batman », l’heure de la retraite pourrait carrément avoir sonné, quand on sait qu’il a souvent répété vouloir s’arrêter au bout de vingt ans de carrière professionnelle.

Ces deux dossiers seront donc à surveiller mais, du côté de Los Angeles, on a en tout cas voulu laisser sa chance à Brook Lopez qui, après avoir débuté en sortie de banc, a profité de la blessure et du départ d’Ivica Zubac pour récupérer une place de titulaire dans sa Californie natale. À 38 ans, il assurait récemment vouloir jouer encore deux saisons supplémentaires.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kawhi Leonard 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 2.0 1.9 0.4 1.2 27.9
James Harden 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 3.7 1.3 0.4 1.9 25.4
Darius Garland 19 29:03 47.1 43.8 86.0 0.3 2.0 2.3 6.4 3.0 1.2 0.3 1.9 19.9
Bennedict Mathurin 26 28:02 42.6 20.7 85.8 1.3 4.2 5.5 2.5 2.1 1.0 0.3 2.3 17.4
Ivica Zubac 43 30:53 61.3 0 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 1.9 0.4 0.8 2.4 14.4
John Collins 69 27:08 55.2 40.6 76.6 1.6 3.7 5.3 1.0 1.4 0.9 0.7 2.7 13.6
Derrick Jones Jr. 50 27:00 49.9 35.9 76.3 1.2 2.2 3.5 1.4 0.8 0.9 1.0 2.1 10.1
Jordan Miller 60 22:05 53.1 34.5 77.7 0.8 2.2 3.0 2.3 1.1 0.8 0.2 1.0 10.0
Brook Lopez 75 21:48 42.8 36.0 75.7 0.6 3.0 3.6 1.3 0.8 0.6 1.2 2.1 8.5
Bradley Beal 6 20:10 37.5 36.8 75.0 0.3 0.5 0.8 1.7 1.5 0.5 0.0 2.3 8.2
Isaiah Jackson 17 15:53 76.4 0.0 54.8 1.6 3.1 4.6 1.2 0.9 0.6 1.2 2.3 7.5
Bogdan Bogdanović 23 19:39 38.8 34.7 80.0 0.3 2.3 2.6 2.2 1.2 0.4 0.1 2.0 7.4
Kris Dunn 82 27:12 47.6 37.4 76.5 0.7 2.6 3.3 3.6 1.4 1.6 0.2 2.3 7.3
Kobe Sanders 68 19:52 46.6 40.8 82.6 0.4 1.8 2.3 1.6 1.2 0.7 0.1 2.1 7.3
Patrick Baldwin Jr. 2 6:00 75.0 66.7 100.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 5.0
Yanic Konan Niederhäuser 41 10:20 64.0 20.0 75.8 0.9 2.0 2.9 0.3 0.6 0.1 0.7 1.6 4.3
Nicolas Batum 74 17:30 40.3 40.4 81.8 0.3 2.2 2.5 0.9 0.5 0.6 0.3 1.4 4.0
Dalano Banton 2 5:00 75.0 0 0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 3.0
Kobe Brown 34 8:41 39.3 26.5 80.8 0.5 1.0 1.6 0.8 0.4 0.3 0.1 0.5 2.9
Chris Paul 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.0 0.7 0.0 1.4 2.9
Cam Christie 55 8:44 38.1 24.5 76.0 0.3 1.1 1.4 0.6 0.4 0.3 0.1 0.3 2.8
Norchad Omier 6 4:00 70.0 0.0 100.0 0.7 0.5 1.2 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 2.8
Sean Pedulla 7 4:26 33.3 30.0 0 0.0 0.4 0.4 0.7 0.1 0.0 0.0 0.6 1.9
Tyty Washington Jr. 16 5:30 47.4 37.5 0 0.1 0.3 0.4 1.1 0.2 0.4 0.2 0.4 1.3
Jahmyl Telfort 8 4:00 0.0 0.0 25.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1
Rayj Dennis 1 4:00 0 0 0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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