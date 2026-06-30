Les Clippers laissent partir Nicolas Batum, mais gardent Brook Lopez

Du mouvement chez les Clippers, où l’on apprend par Jake Fischer que la « team option » de Brook Lopez (à 9.2 millions de dollars) est activée, tandis que celles de Nicolas Batum (à 5.9 millions de dollars) et Bogdan Bogdanovic (à 16 millions de dollars) sont déclinées.

Par conséquent, le Français et le Serbe testeront le marché cet été. Mais à respectivement 37 et 33 ans, leur avenir pourrait tout simplement s’écrire ailleurs qu’en NBA, même si « Bogi » attirerait les Nuggets de son compatriote Nikola Jokic, en plus de plaire toujours autant en Europe.

Dans le cas de « Batman », l’heure de la retraite pourrait carrément avoir sonné, quand on sait qu’il a souvent répété vouloir s’arrêter au bout de vingt ans de carrière professionnelle.

Ces deux dossiers seront donc à surveiller mais, du côté de Los Angeles, on a en tout cas voulu laisser sa chance à Brook Lopez qui, après avoir débuté en sortie de banc, a profité de la blessure et du départ d’Ivica Zubac pour récupérer une place de titulaire dans sa Californie natale. À 38 ans, il assurait récemment vouloir jouer encore deux saisons supplémentaires.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.